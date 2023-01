Vreți să vă întăriți sistemul imunitar? Preparați-vă sucuri din fructe și legume!

De asemenea, se poate obține o băutură delicioasă din coacăze, spanac și suc de portocale. Ingredientele acestei rețete sunt: doi pumni de coacăze, șase frunze de spanac și două portocale. Spălați coacăzele și îndepărtați-le tulpinile. Curățați portocala, tocați-o și spălați bine spanacul. Puneți totul împreună în blender și beți un pahar pe zi, de preferat dimineața. Pentru un alt suc veți avea nevoie de o rodie, patru caise, o jumătate de lămâie, o portocală, o jumătate de cană de ananas, o cană de struguri și o jumătate de pahar de gheață pisată. Spălați toate fructele și extrageți semințele. Tăiați-le mărunt, astfel încât să le puteți pune în blender. Amestecați totul până se formează un smoothie omogen. Adăugați gheața și continuați să amestecați. Beți-l în fiecare zi.



Puteți dubla consumul în timpul iernii sau în perioadele de schimbare a sezonului. Astfel, vă veți întări sistemul imunitar ca acțiune preventivă în momente deosebit de delicate.





Este iarnă și organismul are nevoie să fie cât mai puternic. Tocmai de aceea, medicii recomandă un consum ridicat de fructe și legume, pentru a vă întări sistemul imunitar. O modalitate de a le consuma este sub formă de sucuri. Sucul de căpșuni, portocale și guava este bogat în vitamina C, aspect confirmat de diverse studii. Aveți nevoie de o jumătate de cană de căpșuni, o guava și două portocale. Spălați și tocați primele două fructe și stoarceți portocalele. Puneți totul în blender și amestecați bine, după care beți un pahar pe zi pe stomacul gol, dimineața.