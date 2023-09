Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului, sărbătorită în acest weekend

Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului este marcată în fiecare an, la data de 17 septembrie. În 2023, aceasta are ca temă „Implicarea pacienților pentru siguranța lor”, ca o recunoaștere a rolului crucial pe care îl joacă pacienții, dar şi familiile acestora în acordarea asistenței medicale. Dovezile arată că atunci când pacienții sunt tratați ca și parteneri în îngrijirea lor, se obțin beneficii semnificative în ceea ce privește siguranța, satisfacția pacientului și îmbunătăţirea stării de sănătate. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, prin sloganul „Ascultaţi și vocea pacienţilor!”, Organizaţia Mondială a Sănătăţii îndeamnă toţi actorii implicați să ia măsurile necesare pentru a se asigura că pacienţiii au parte de cea mai bună îngrijire. Acest lucru poate fi realizat doar prin furnizarea de platforme și oportunități pentru pacienți, familii și comunități, în vederea creării unui cadru adecvat pentru o exprimare facilă a preocupărilor, așteptărilor și preferințelor acestora, pentru a promova siguranța, centrarea pe pacient, încrederea și echitatea.Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului 2023 din acest an sunt: creșterea gradului de conștientizare globală cu privire la necesitatea implicării active a pacienților și a familiilor acestora la toate nivelurile de îngrijire a sănătății pentru a îmbunătăți siguranța acestora; implicarea factorilor de decizie, liderii din domeniul sănătății, lucrătorii din domeniul sănătății și din domeniul îngrijirilor pentru sănătate, organizațiile pacienților, societatea civilă și alte părți interesate în eforturile de a implica pacienții și familiile lor în politicile și practicile pentru o îngrijire medicală sigură; susținerea de acțiuni urgente privind implicarea pacienților și a familiilor acestora, aliniate cu Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021-2030.