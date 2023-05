Mai puțini pacienți la spitalul din Medgidia. "Adresabilitatea a scăzut în contextul pandemiei de Covid-19"

Referitor la specializările care vor funcţiona în policlinică, deocamdată nu se ştie încă dacă vor fi înfiinţate unele noi. Mai întâi se va discuta cu medicii de familie, urmând ca ambulatoriul să fie restructurat după cerinţele populaţiei din zonă.



Până la deschiderea policlinicii, bolnavii sunt redirecţionaţi, în continuare, către alte spitale din judeţ, dacă se confruntă cu probleme mai grave de sănătate. „Din moment ce computer tomograful nu funcţionează, este necesar acest lucru. Din păcate, medicina a devenit din ce în ce mai defensivă, pentru că se bazează mai mult pe dovezi (rezultate imagistice) şi nu mai este medicina care se făcea cu ani în urmă. Aceasta este o sabie cu două tăişuri, pentru că s-a pierdut calitatea clinicianului, cel care gândea, intuia un diagnostic şi medicii nu mai au curajul să pună un diagnostic, până când nu au în spate un CT, un RMN sau alte investigaţii”, a completat dr. Oprea.





El a adăugat că, în lunile bune, Spitalul Medgidia înregistrează în jur de 700-800 de pacienţi, cu mult sub ceea ce îşi doresc, dar speră că situaţia se va regla cât mai curând posibil.





Managerul unităţii sanitare, dr. Dorel Oprea, ne-a mărturisit că adresabilitatea a scăzut în contextul pandemiei de Covid-19. Înainte de a confrunta cazurile de coronavirus, spitalul avea mult mai mulţi pacienţi. Din păcate, a precizat acesta, deşi pandemia s-a încheiat, odată pierdută, adresabilitatea se câştigă destul de greu. „Eu, în primul rând, cred că deschiderea ambulatoriului va fi extrem de benefică, la fel ca şi autorizaţiile pentru CT şi RMN, care vor atrage pacienţi. Apoi, am luat în calcul o întâlnire cu medicii de familie, să le arătăm de ce anume suntem capabili să facem în spital, pentru că nu putem avea o medicină bună fără o temelie bună, iar ei reprezintă temelia sistemului sanitar, totul pleacă de la ei. Chiar astăzi am discutat în comitetul director să le trimitem invitaţii pe e-mail, să îi chemăm la Medgidia. Le vom face mici prezentări medicilor de familie, pe fiecare specialitate în parte. Le vom arăta ce gen de operaţii se fac pe secţia de Chirurgie, ce se întâmplă la Oftalmologie, la Interne, la Neurologie etc. Deci, pentru noi este foarte importantă dezvoltarea ambulatoriului, de ale cărui servicii oamenii nu au mai beneficiat de ani de zile. În acest caz, drumul spre Constanţa era valabil pentru orice problemă de sănătate. Proiectul ambulatoriului a fost finalizat şi sperăm ca în această vară să îl putem inaugura. Între timp, pregătim şi un memorandum, vizavi de blocarea posturilor. Sindicatele s-au implicat foarte mult în această chestiune, pentru că avem nevoie de personal”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.