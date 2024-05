A nins pe Transalpina; gheaţă şi zăpadă pe carosabil

foto: DRDP Craiova

Precipitaţii sub formă de ninsoare au fost înregistrate, în noaptea de marţi spre miercuri, pe DN 67 C Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, drumul rămânând în continuare închis, anunţă reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.Potrivit acestora, stratul nou de zăpadă depus pe carosabil măsoară 3-4 centimetri."Pe DN 67C între Rânca şi Obârşia Lotrului (Transalpina), noaptea trecută s-au înregistrat precipitaţii sub formă de ninsoare. Reamintim că acest sector de drum este închis circulaţiei publice şi facem apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector pentru că se expun unui real pericol, pe carosabil fiind zăpadă şi gheaţă", se menţionează într-o postare pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.Transalpina este închisă, în lunile cu zăpadă, între Rânca şi Obârşia Lotrului, pe o porţiune de peste 20 de kilometri.