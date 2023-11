Alexandru Rafila: În acest an a început o schimbare la Rezidenţiat, acordăm prioritate specialităţilor deficitare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a explicat, duminică, într-o conferinţă de presă, că din acest an la concursul de Rezidenţiat au prioritate disciplinele deficitare, iar acum sunt peste 600 de locuri libere la Medicina de familie. Ministrul a precizat că duminică dau Rezidenţiatul peste 10.000 de absolvenţi de Medicină, dintre care 37 la sută concurează la Bucureşti.







”La Bucureşti concurează 37 la sută din cei peste 10.000 de candidaţi care încearcă să ocupe un post sau un loc la unul dintre cele 3 domenii majore, respectiv Medicină, Stomatologie şi Farmacie. Concurenţa este diferită, este mai mică la Medicină - 1,32 candidaţi, la Stomatologie - 4,23 şi peste 5 la domeniul Farmacie. Le urăm tuturor succes. Nu au fost incidente până în momentul de faţă, doar cineva a avut nevoie de asistenţă medicală”, a declarat Alexandru Rafila.







Ministrul Sănătăţii a explicat şi care sunt modificările la Rezidenţiat, începând cu acest an.







”În acest an a început o schimbare, în sensul că dincolo de oferta de pregătire din partea universităţilor, apropo de diversele specialităţi care sunt corelate cu capacitatea fiecărei discipline din cadrul acestor universităţi sau facultăţi de medicină de a pregăti medici rezidenţi, am început să acordăm prioritate specialităţilor deficitare, în sensul că probabil în acest an, vă dau un exemplu, avem cel mai mare număr din istorie de locuri la Medicina de familie, peste 600 de locuri. Vrem să păstrăm acest trend şi să schimbăm această abordare în care pregătim medici în funcţie de capacitatea de pregătire a universităţilor încet-încet încât şi ele să îşi adapteze această capacitate, în funcţie de nevoile sistemului de sănătate”, a transmis Rafila.







Alexandru Rafila a subliniat că România pregăteşte medici în funcţie de ce are nevoie sistemul de sănătate din ţara noastră.







”Noi pregătim medici în funcţie de ceea ce are nevoie sistemul de sănătate din România, iar adaptarea universităţilor şi facultăţilor de medicină la acest proces este necesară, lucrăm împreună, avem acest parteneriat cu Organizaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie, participă şi facultăţile de la universităţile multi-sectoriale şi e clar că încet-încet o să avem şi o planificare mai bună în domeniul resurselor umane în sănătate”, a spus Rafila.







De asemenea, ministrul a adăugat că este preocupat de infrastructura medicală din România şi că problema salarizării a fost rezolvată într-o bună măsură.







”Pe de altă parte, ne preocupă dezvoltarea infrastructurii medicale încât condiţiile de muncă în România să fie atrăgătoare pentru tinerii medici. Salarizarea în bună măsură a fost rezolvată, dar condiţiile de muncă sunt esenţiale pentru practica medicală din ţara noastră”, a spus Rafila.