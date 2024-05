Auraș Stănilă, ales președinte al Uniunii Județene CNSLR-Frăția, filiala Constanța

În această seară, la Casa de Cultură s-a desfășurat Conferința județeană extraordinară a Uniunii Județene CNSLR-Frăția, filiala Constanța unde membrii de sindicat și-au ales noua conducere.







La eveniment au participat 89 de delegați de la toate sindicatele afiliate, și anume:

Sindicatul Independent Peco, Uniunea Teritorială Drumuri de fier, Sindicatul Liber din Grupul de firme Polaris, Sindicatul Drumuri Județene, Sindicatul Radio Constanța, Sindicatul SSP Offshore, Sindicatul FNSSR, Sindicatul Sanitas și Sindicatul Liber Petrochimistul.







În urma voturilor exprimate, noul președinte al Uniuniii Județene CNSRL-Frăția filiala Constanța este Auraș Stănilă.







“Mă numesc Stănilă Auraș Eugen, am 54 de ani sunt căsătorit și am un fiu. Sunt angajat în Petromidia din 1988 și în mișcarea sindicală, încă de la începuturi. La început membru, lider de nucleu, președintele Comisiei de Informare, vicepreședinte și prim-vicepreședinte al Sindicatului Liber Petrochimistul. În Consiliul Uniunii Județene CNSLR-Frăția sunt din anul 2022 și în acest timp mi-am cunoscut colegii de la celelate sindicate, am legat prietenii și avem colaborări foarte bune. Poate vă întrebați de ce președinte al Uniunii Județene CNSLR-Frăția. Faptul că am muncit din fragedă tinerețe, ca să zic așa, m-a convins că nu poți să faci o protecție a angajatului, să rezolvi probleme de securitate și sănătate în muncă, să obții drepturi și să le menții fără organizația sindicală. Iar CNSLR-Frăția este organizația sindicală, este confederația care ne-a adus laolaltă. Așa cum au făcut cei dinaintea noastră, și noi trebuie să ducem mai departe și să dăm celor care vin din urmă. Pentru că fără negociere, fără dialog, fără protest nu putem să facem o viață mai bună și să o dăruim celor din jurul nostru. Ăsta este motivul care m-a determinat să-mi depun candidature la această funcție. Și vă mulțumesc dacă îmi acordați această încredere. Împreună vom fi mai puternici! Vă mulțumesc!”







Acesta a fost ales pentru un mandat de 4 ani. Tot în cadrul conferinței a fost ales și Biroul Operativ al Uniunii.