Bătaie pe locurile de la rezidenţiat! "Acum s-a văzut foarte bine diferenţa dintre cine a învăţat şi cine nu"

A fost greu, a fost ușor? Acest lucru numai candidații îl pot spune. Cert este că examenul, care este unul dintre cele mai importante din cariera lor, a avut o durată de patru ore, timp în care a trebuit să fie bine focusați pe subiecte și concentrați, pentru a face față tuturor rigorilor examenului și să răspundă la toate cele 200 de întrebări din testele de tip grilă.





Lui G. P. din Constanţa, examenul de anul acesta i s-a părut mai greu, comparativ cu cel din anul anterior. „Într-un fel, ne aşteptam la acest lucru, mai ales în condiţiile în care ştiam că Ministerul Sănătăţii a vrut să ridice nota minimă de promovabilitate a acestui examen. Sper să ajungem cu toţii acolo unde ne-am propus şi să obţinem locul pe care ni-l dorim. Eu am optat pentru Medicină, specializarea Obstetrică-Ginecologie. Chiar dacă grilele au avut un grad de dificultate crescut, cu toţii am absolvit o facultate de Medicină, nu am trecut ca gâsca prin apă prin facultate şi la multe întrebări se putea răspunde din cunoştinţele asimilate pe parcursul celor şase ani de studiu”, a precizat tânăra. Şi Andreea Bărculescu este de aceeaşi părere, şi anume că subiectele au fost mai dificile în 2022. „De data aceasta, grilele s-au bazat pe detalii. Ori ştii, ori pici. Deci este foarte clar că cine nu a învăţat cum trebuie în facultate nu a avut mari şanse. Acum s-a văzut foarte bine diferenţa dintre cine a învăţat şi cine nu. Eu am primit o notă bună şi pot profesa atât la Constanţa, cât şi la Bucureşti”, a declarat tânăra, pentru „Cuget Liber”.





Desigur, acestea sunt doar două reacţii ale tinerilor participanţi. Se pare că, în mare, aceasta este părerea majorităţii candidaţilor. Deci, este clar că Ministerul Sănătății nu a anunțat degeaba modificarea pragului de admitere la concursul de rezidențiat din 20 noiembrie 2022, ci chiar îşi doreşte pe viitor medici cât mai bine pregătiţi. Menţionăm că toţi candidații au fost nevoiţi să aibă cel puțin 130 de răspunsuri corecte.





„Nu putem să pregătim rezidenţi de dragul pregătirii, ci pregătim rezidenţi pentru ca ei să devină specialişti şi să poată să ofere populaţiei serviciile de sănătate pentru fiecare specialitate de care oamenii au nevoie. Până anul viitor vom avea o nouă abordare care să permită dezvoltarea cu prioritate a specializărilor care sunt deficitare şi să căutăm o stabilizare a personalului medical, care în momentul de faţă nu beneficiază de specialişti din diverse domenii”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, vizavi de examenul de rezidenţiat.





Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Județeană, Tudorel Ene, (DSPJ) Constanța, din județul nostru, s-au înscris la acest concurs important 427 de tineri, din care 246 la Medicină, 66 la Medicină Dentară și 113 la Farmacie. Majoritatea au optat pentru centrul de examinare din București și mai puțini pentru Iași sau Craiova. Menționăm că, pe lângă aceste centre, tinerii au mai avut la dispoziție alte trei centre, la Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Timișoara.