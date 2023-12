Bătrânii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice au confecționat decorațiuni de Crăciun

Încet-încet, ne apropiem de Sărbătoarea Crăciunului, perioada cea mia frumoasă din an, perioada bradului împodobit și a cadourilor. Această sărbătoare ne reamintește tuturor de bucuria de a fi copil și de a dărui.În acest sens, zilele trecute, bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice au retrăit bucuria de a realiza decorațiuni de Crăciun, care le-au înfrumusețat camerele (ghirlande din hârtie colorată, globulețe din carton, etc). Cu migală și grijă au combinat materialele și culorile, au băut ceai cald și au depănat amintiri. Astfel, au demonstrat, pentru încă o dată, că dacă ai imaginație și ești creativ, artele și meșteșugurile sunt activități foarte accesibile, care le-au pus tuturor în valoare abilitățile de a construi ceva. În plus, lucrul manual și bricolajul le-a stimulat din plin creativitatea, răbdarea, capacitatea de concentrare și abilitățile psihomotorii.