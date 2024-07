Campania „Adoptă un cățel” continuă la Constanța!

Tot mai mulți constănțeni se alătură inițiativei municipalității constănțene de a implementa campania „Adoptă un cățel”, contribuind astfel la găsirea unor cămine iubitoare pentru câinii fără stăpân. În paralel are loc și campania „Efort comun pentru un viitor mai bun”, care se desfășoară până pe 8 august.Campania este realizată în parteneriat cu Animal Society și Four Paws International și include sterilizarea gratuită a animalelor de rasă comună (câini și pisici).Protejarea și bunăstarea animalelor nu sunt doar responsabilitatea autorităților locale, adopția, prevenirea abandonului și sterilizarea sunt angajamente ale întregii comunități.Capacitatea limitată a adăpostului public și numărul mare de câini necesită sprijinul și implicarea tuturor locuitorilor pentru adopție și sterilizare. Peste 400 de suflete așteaptă cu nerăbdare să găsească cămine, majoritatea fiind rezultatul împerecherii necontrolate.Sterilizarea câinilor de rasă comună este nu doar o obligație morală, ci și una legală. În plus, abandonul câinilor este o infracțiune și este sancționat conform legislației în vigoare. Prin colaborare și efort comun, putem avansa împreună către o mai bună protecție și îngrijire a animalelor fără stăpân din Constanța.Solicitarea unui câine din Adăpostul Public de Animale Abandonate Constanța poate fi făcută imediat după cazare, însă preluarea este posibilă începând cu a opta zi lucrătoare. Câinii sunt încredințați după consultarea medicului veterinar, deparazitare, vaccinare antirabică, sterilizare și identificare prin microcipare.Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 0733 045 213.