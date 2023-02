Cancerul face ravagii în România. Avem cu 48% mai multe cazuri decât media europeană

Cancerul în România face cele mai multe victime, cu 48% mai multe decât media europeană, a declarat miercuri preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia în cadrul evenimentului "Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului în contextul implementării Planului Naţional de Prevenire şi Control al Cancerului", precizează Agerpres."Cancerul în ţara noastră face cele mai multe victime. Cu 48% mai multe decât media europeană conform raportului de ţară al Comisiei Europene şi al OECD. (...) Este o ruşine pentru noi dar sunt convins că vom reuşi să ne ridicăm şi să nu mai fim pe ultimul loc în graficele europene. Pot afirma că toate îmbunătăţirile privind accesul la terapii şi tehnici noi în tratamentul cancerului au fost destule noutăţi în acest sens. De 23 de ani de când sunt pe strada oncologiei suntem tot pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea prin cancer şi pe ultimul loc la finanţare. (...) Sunt convins că doar împreună - politicieni, medici, decidenţi din sănătate, organizaţii de pacienţi, dar şi industria farmaceutică, care a avut şi va avea un rol important în această ecuaţie, putem schimba radical situaţia în viitorul raport de ţară al Comisiei Europene, dar şi calitatea vieţii pacienţilor", a spus Irimia.Senatorul Nicoleta Pauliuc a afirmat că sistemul medical din România are nevoie de un registru al pacienţilor cu cancer."Împreună cu FABC ne dorim şi cerem celor din sistemul medical să înţeleagă că România are nevoie de un registru al pacienţilor de cancer. România are nevoie de registru al supravieţuitorilor de cancer. Ca în multe alte domenii de activitate, să ai legi şi reglementări bune nu este îndeajuns. Discutând cu mulţi bolnavi de cancer care şi-au pus speranţa în munca noastră comună am ajuns la concluzia că aşteptările lor în mod justificat sunt foarte mari ca schimbarea să se producă acum. Pentru o persoană bolnavă de cancer timpul nu are răbdare", a susţinut senatorul.Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a amintit că ţara noastră are un Plan naţional de prevenire şi de combatere a cancerului."Anul trecut speram să avem această lege care consfinţeşte un Plan naţional de prevenire şi de combatere a cancerului. Iată că acest lucru s-a întâmplat spre sfârşitul anului când a fost promulgat de către domnul preşedinte Iohannis acest efort conjugat nu numai al tuturor actorilor politici, ci al tuturor celor care au pus umărul la acest demers extraordinar de important, fără precedent aproape. (...) Cred că fără o schimbare de paradigmă, fără un alt fel în care să ne uităm la lucruri nu vom reuşi să facem aceşti paşi înainte, să ajungem şi în România aşa cum se întâmplă în alte state europene", a susţinut Andrei Baciu.