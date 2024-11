Ce alimente pot fi consumate chiar dacă sunt expirate? „Le cumpăr din frigiderul cu preț redus”

În era conștientizării alimentației sănătoase și a risipirii alimentare, mulți dintre noi se confruntă cu dilema legată de consumul alimentelor expirate. Un subiect de interes a fost adus în atenție de nutriționista Mihaela Bilic, care a declarat, într-o postare recentă, că există anumite alimente pe care le putem consuma și după data de expirare, stârnind astfel numeroase discuții în comunitatea online. Într-o lume în care prețurile alimentelor cresc constant, abordarea sa privind produsele din frigiderul cu preț redus sau în vânzare accelerată vine ca o alternativă la risipa alimentară, potrivit realitatea.net.Celebra nutriționistă Mihaela Bilic explică ce alimente pot fi consumate chiar și după ce expiră. Iaurtul, anumite tipuri de brânză, dar și ciocolata sunt doar câteva dintre produsele pe care, susține ea, nu ar trebui să le aruncăm deși au depășit termenul de pe etichetă.„În weekend a fost și ziua copilului și ziua internațională a laptelui. Și apropo de lactate, confirm că le mănânc expirate. Ba mai mult, le cumpăr din frigiderul cu preț redus/vânzare accelerată. Așa arată frigiderul meu”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.Anterior, nutriționista a făcut un Top 5 al alimentelor pe care le putem consuma și după ce au expirat, fără să ne facem probleme cu privire la reacții adverse ale organismului:„Top 5 alimente care pot fi consumate și dacă au expirat. Pe primul loc- iaurtul, că avem nevoie de probiotice. Dacă e iaurt, haide să fie și puțin parmezan, că are gust bun. Salamul, crud-uscatele, salamul de Sibiu, că are mucegai nobil, nu pățim nimic de acolo. Biscuiții, neapărat, nu se întâmplă nimic și dacă am pus biscuiți, punem și ciocolată. Un an de zile după expirare, fără niciun fel de stres și orezul, pastele făinoase, nu expiră. Haideți să ne relaxăm, că viața e frumoasă și cu expirate”, a spus Mihaela Bilic în cadrul unei emisiuni TV.Specialista a subliniat o inițiativă recentă din Marea Britanie. Retailerul COOp a hotărât să renunțe la menționarea termenului de valabilitate pe iaurturile sale de marcă proprie. Această decizie are ca scop reducerea risipei alimentare.Anual, în jur de 4.200 de tone de iaurturi, echivalente cu 100 de milioane de lire, sunt aruncate. Multe persoane aleg să facă acest lucru din cauza datei de expirare inscripționate pe ambalaj.Datele de limită de consum se referă la siguranța alimentelor în timpul consumului, în timp ce datele de valabilitate ale produselor se referă la calitatea alimentelor.