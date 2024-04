Cercetășia, oportunitatea de dezvoltare pentru copii și adolescenți în era digitală

,,Pentru mine, a fi cercetaș înseamnă în primul rând să lași în fiecare zi lumea puțin mai bună decât ai găsit-o. Însă, mai tehnic, această mișcare presupune un sistem armonios de dezvoltare pentru copii. A fi cercetaș înseamnă să descoperi lumea jucându-te, explorând și relaționând cu ceilalți”, a declarat liderul din cadrul ONG-ului.





Cercetășia oferă o gamă variată de activități menite să stimuleze imaginația, abilitățile practice, dar și atenția copiilor.



„În natură facem hike-uri (plimbări), camp-uri (tabere), tot felul de ateliere de supraviețuire sau acțiuni de ecologizare. În mediul urban facem vânătoare de comori, acte caritabile, activități de ecologizare în anumite parcuri, iar în unele orașe am ajutat școli să își îngrijească spațiul verde din curte văruind pomi”, a adăugat Ștefania C.





Participarea la activitățile cercetășiei contribuie la dezvoltarea complexă a copiilor, îmbunătățind abilitățile de comunicare și ajutându-i să dobândească încredere în ei înșiși. Cei care cresc în acest mediu devin mai adaptați și mai siguri pe ei, fiind capabili să facă față tuturor provocărilor și să colaboreze eficient într-o echipă.





,,Acest mediu oferă o dezvoltare mai complexă a personalității, a abilităților de comunicare și, în cele din urmă, a abilităților de a te descurca în viață. Le recomand atât părinților, cât și celor mici să încerce. Este un mediu foarte prietenos, foarte cald, în care ai de învățat o mulțime de lucruri indiferent de vârsta pe care o ai. Cercetășia nu este numai despre tehnici de supraviețuire, ci și despre disciplină, armonia în comunitate, iubirea față de natură și față de oameni” , spune liderul.



Andreea C., fost cercetaș, iar acum studentă în Constanța, a povestit cât de mult a contribuit cercetășia la dezvoltarea ei pe plan social.





,,M-am dezvoltat enorm pe plan social, m-am disciplinat, am învățat să interacționez cu oamenii, am învățat să nu îmi mai fie frică să socializez, am învățat să am grijă de persoanele din jurul meu și să îmi păstrez calmul în situațiile limită”, spune tânăra.



Pentru ea a fost o lecție de viață și consideră că participarea părinților la anumite activități împreună cu copiii lor poate fi foarte benefică.





,,Aveam doar 12 ani când am ajuns pentru prima oară fără părinți într-un camp (tabără). A fost o lecție de viață, atunci m-am conectat pentru prima oară cu natura, am înțeles natura. Am participat la multe activități pentru strângerea gunoaielor, la activitățile de acest gen au participat chiar și părinții copiilor. Este foarte important ca părinții să participe și ei la aceste activități pentru că așa dau un exemplu copiilor și este și o modalitate de a te apropia de ei, a spus Andreea C.





Cercetășia oferă copiilor și adolescenților oportunități pentru dezvoltare și învățare, contribuind la formarea lor ca cetățeni responsabili și activi pentru comunitatea lor.





