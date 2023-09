City Park Mall găzduiește cel mai așteptat eveniment educațional din Constanța: TEDxConstanta 2023

În data de 14 octombrie 2023 organizatorii TEDxConstanța te așteaptă la Cinema City, Sala 10 din City Park Mall of Constanța, pentru a descoperi cum indivizii pot deveni agenții propriei evoluții, cum pot aborda schimbarea și inovația sau cum pot contribui la un viitor mai bun pentru generațiile viitoare.Adaptarea la provocările culturale, la revoluția tehnologică și la progresul științific vor fi prezentate de speakerii ediției:este o sursă de inspirație care contribuie la dezvoltarea leadership-ului feminin. Cartea sa "Mothers as Leaders" a primit Premiul Global WIN Corporate în 2019, iar în 2020 a lansat comunitatea "Mothers as Leaders".(eng) aduce perspective unice și de neprețuit pentru organizațiile care doresc să creeze o cultură de lucru incluzivă pentru persoanele neurodivergente. Ea ne îndeamnă nu doar să acceptăm diferențele, ci să le prețuim ca pe o mozaic care îmbogățește diversitatea umanității.conduce cea mai prestigioasă conferință dedicată inovațiilor în tehnologiile medicale din Europa de Est. Cu o vastă experiență în tehnologia medicală, co-fondator BIOdyssey, un hub de inovație în sănătate, dr. Elena Ovreiu este un lider în domeniul sănătății și inovației.Cu o experiență vastă de peste 18 ani în domeniul stomatologiei,este un medic stomatolog de excepție. Este fondatorul Superdent Premium Education, un proiect ce are ca misiune educația și formarea stomatologilor din România.În calitate de fondatoare RoboHub,a creat un centru de învățare de elită în domeniul roboticii și programării, pregătind noile generații de ingineri. Nu este de mirare că este una dintre cele 50 de femei din întreaga lume recunoscute pentru contribuția lor semnificativă în domeniul roboticii.Cu peste 15 ani de experiență în domeniul construirii sistemelor de raportare pentru peste 20 de bănci,este un adevărat specialist în acest domeniu. Pe lângă abilitățile sale tehnice puternice, ea deține cunoștințe în afaceri bancare.Timp de zece ani,a explorat complexitatea producției de energie regenerabilă și a dezvoltat strategii inovatoare. Cu o echipă dedicată, misiunea sa a fost de a aduce în prim-plan proiectele bazate pe surse regenerabile și de a le face funcționale și sustenabile, minimizând impactul asupra mediului.În calitate de fondator al start-up-ului WakeZ,a demonstrat că ambiția și inovația pot schimba lumea. Cu o experiență de peste 15 ani în învățământul primar și preșcolar,este o profesionistă dedicată și pasionată de educația copiilor. În 2018, a pus bazele proiectului "Copilării Urbane", dorind să ofere copiilor o educație diferită, care să stimuleze creativitatea, curiozitatea și interacțiunea socială.Biletele pentru eveniment se pot achiziona de aici:https://www.tedxconstanta.ro 