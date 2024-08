Cod galben de caniculă, vineri, în municipiul Constanţa

Conform atenționării emise de specialiştii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), municipiul Constanța se va afla vineri sub cod galben de caniculă. Ca urmare, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități și local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 34 și 37 de grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul a 20 de grade Celsius. Ca şi până acum, Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța va asigura: funcționarea fântânilor arteziene existente, în special în timpul zilei, pentru menținerea umidității aerului, stropirea cu apă a bulevardelor și străzilor principale, pentru menținerea umidității aerului, stropirea spațiilor verzi din parcuri, executarea dezinsecțiilor și dezinfecțiilor etc. Tot în sprijinul constănțenilor intervin și farmaciile din municipiu, unde oamenii se pot răcori și hidrata în incinta acestora. În plus, populaţia beneficiază gratuit și de măsurarea tensiunii arteriale.