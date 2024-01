Cod galben de ceață, astăzi, la Constanța

Avertizarea meteorologică este valabilă miercuri, până la ora 12:00. Centrul Meteorologic Regional Dobrogea informează că vizibilitatea va fi scăzută, local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri.Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, mai ales spre seară și noaptea, când trecător vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 0-1 grad.