Cod roşu de viscol la munte, cod galben de vânt la Constanţa. Ce spun meteorologii

Totodată, începând cu ora 11:00, a intrat în vigoare o avertizare Cod galben de intensificări susţinute ale vântului şi cantităţi importante de apă în zona montană şi în judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Dobrogea şi nord-vestul Transilvaniei.Potrivit ANM, în intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 - 18 ianuarie, ora 14:00, la altitudini de peste 1.800 de metri, în Carpaţii Meridionali va fi Cod roşu de viscol puternic, cu rafale ale vântului de peste 120 - 140 km/h, iar vizibilitatea va fi redusă spre zero. Judeţele afectate de Codul roşu sunt: Prahova, Braşov, Argeş, Sibiu, Dâmboviţa, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba şi Caraş-Severin.Tot de marţi seara, începând cu ora 22:00, până miercuri, la ora 14:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de vânt şi precipitaţii însemnate la altitudini de peste 1.800 de metri în Munţii Apuseni şi în nordul Carpaţilor Orientali, unde va fi viscol puternic (rafale de peste 100 - 110 km/h), în timp ce la altitudini între 1.500 de metri şi 1.800 de metri în Carpaţii Meridionali vor fi intensificări puternice ale vântului (rafale de peste 100 - 110 km/h) şi precipitaţii mixte.Se vor acumula cantităţi însemnate de precipitaţii, de 30 - 50 l/mp şi izolat de peste 60 - 70 l/mp."Vântul va continua să prezinte intensificări puternice până în seara zilei de miercuri (18 ianuarie)", precizează meteorologii.Judeţele afectate de Codul portocaliu sunt: Alba, Cluj, Bihor, Arad, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava.Pe parcursul zilei de marţi, până miercuri după amiaza, la ora 18:00, va fi Cod galben de ploi şi vânt la munte, în Banat, Crişana, Maramureş, Dobrogea şi în nord-vestul Transilvaniei, unde vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55 - 75 km/h.În zona montană se vor acumula cantităţi de precipitaţii în general de 25 - 40 l/mp. Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1.500 de metri mixte."Temporar va ploua şi în restul teritoriului, în special în jumătatea de vest, unde se vor acumula cantităţi de apă ce vor depăşi local 20 - 25 l/mp. Din seara zilei de miercuri (18 ianuarie), la început în regiunile vestice, apoi treptat şi în zonele de munte, vântul va slăbi în intensitate", spune ANM.Judeţele aflate sub Codul galben sunt: Tulcea, Constanţa, Buzău, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Vrancea, Bacău, Neamţ, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi.