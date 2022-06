Compania „Veo Worldwide Services” s-a mutat într-un sediu nou la Constanţa

Luna lui Cireşar vine cu veşti importante la malul mării. Prezentă în Constanţa încă de acum şapte ani, compania Veo Worldwide Services a inaugurat, în cursul acestei săptămâni, noul său sediu, situat într-o zonă centrală, ușor accesibilă, în bulevardul Ferdinand numărul 53. Mutarea birourilor într-o nouă clădire, mai mare și mai atractivă din punct de vedere al tehnologiei coincide cu planurile companiei de extindere în municipiul Constanţa. Cu această ocazie, reprezentanţii Veo au precizat că, în prezent, în biroul din Constanţa lucrează 74 de angajaţi vorbitori de limbi străine, iar compania vizează recrutarea a încă o sută de persoane suplimentare, sediul de aici devenind o parte importantă a strategiei de expansiune. Ca urmare, se caută vorbitori de limba turcă, spaniolă, portugheză şi italiană, pasionați de carieră, care vor interacționa cu deținătorii de companii naţionale, cât şi internaționale. Pe scurt, este nevoie de o echipă multiculturală și dinamică, este nevoie de persoane dornice să evolueze, cu sau fără experienţă în domeniu. Ei vor beneficia de un training plătit timp de şase luni. Programul de training și coaching se va face alături de Academia „DARE”, pentru a deveni specialiști în comerţ internaţional.„Credem cu tărie în potenţialul pe care îl are Constanţa, iar această nouă clădire achiziţionată este dovada faptului că dorim să ne extindem și să investim pe termen lung aici. Porţile Veo sunt deschise tuturor profilelor vorbitoare de limbi străine la nivel avansat, comunicative, motivate, în căutarea unei cariere internaţionale. Echipa tânără și unită, mediul multicultural, călătoriile internaţionale, bonusurile atractive și o activitate care îţi oferă șanse enorme de dezvoltare, sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le oferim angajaţilor noștri”, a declarat Olga Baniţa, membru Board Veo Worldwide Services.Pentru cei care nu ştiu cu ce se ocupă Veo, le precizăm că domeniul principal de activitate al companiei este destocajul, respectiv achiziţionarea la nivel european a stocurilor nevândute ale furnizorilor și care reprezintă un blocaj, activitate realizată de buyerii și prospectorii companiei. „Misiunea noastră este zero risipă. Achiziţionăm aceste produse problematice și le oferim o nouă viaţă prin comercializarea lor, contribuim astfel la o economie responsabilă, dar și ajutând companiile în momentele în care au nevoie de noi” , a adăugat Olga Baniţa. Ca urmare, pentru cei care doresc să se alăture, în datele de 17 și 18 iunie va avea loc unul dintre evenimentele de recrutare ale companiei, iar cei interesaţi pot aplica pe site-ul Veo : https://veoworldwide.com/en/next-job/Constanta.Despre VEO Worldwide Services„VEO Worldwide Services” este companie de clearance B2B cu 15 de ani de activitate de succes. Compania are peste 900 de angajaţi, având sedii în România, Moldova, Polonia, Bulgaria, Tunisia și Ucraina. „VEO” oferă tuturor angajaților formări la nivel internațional și oportunități de dezvoltare profesională. Aceasta oferă soluții de destocaj furnizorilor cu mărfuri neperformante din 34 ţări şi a început, în primii ani de la înfiinţare, cu servicii suport pentru clientul francez, urmând ca apoi să îşi extindă domeniile de activitate.