Concert caritabil pentru ajutorarea copiilor cu dizabilităţi, în clubul „Phoenix”

C├ónd a╚Ťi ajutat ultima oar─â un suflet? Dac─â sunte╚Ťi liberi duminic─â 15 mai, ├«ncep├ónd cu ora 19.00, ave╚Ťi posibilitatea de a merge la un extraordinar concert caritabil, ├«n clubul ÔÇ×PhoenixÔÇŁ, ├«n compania lui Alexandru Andrie┼č & Friends. Potrivit organizatorilor, concertul va veni ├«n sprijinul campaniei ÔÇ×Music for AutismÔÇŁ, urm├ónd ca toate fondurile str├ónse s─â ajute la derularea noilor proiecte din cadrul Centrelor ┼×colare pentru Educa┼úie Incluziv─â Constan┼úa. Banii vor fi folosi┼úi la achizi┼úionarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilit─â┼úi ╚Öi realizarea gr─âdinii senzoriale din cadrul Centrul ╚ścolar pentru Educa┼úie Incluziv─â ÔÇ×AlbatrosÔÇŁ Constan╚Ťa.Reamintim c─â timp de nou─â ani, nume mari din industria autohton─â de muzic─â rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destina╚Ťie scopul campaniei. Astfel, ÔÇ×Music For AutismÔÇŁ a fost sprijinit─â prin concertele caritabile sus╚Ťinute de ÔÇ×VamaÔÇŁ, Loredana Groza & Nadir, ÔÇ×Vi╚Ťa de VieÔÇŁ, ÔÇ×CargoÔÇŁ, ÔÇ×Timpuri NoiÔÇŁ, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, ÔÇ×DesantÔÇŁ, ÔÇ×White WallsÔÇŁ, Mihai M─ârgineanu, ÔÇ×ProconsulÔÇŁ, ÔÇ×Celelalte cuvinteÔÇŁ, ÔÇ×CargoÔÇŁ, ÔÇ×The R.O.C.K.ÔÇŁ (Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, ÔÇ×The ModelÔÇŁ, ÔÇ×Zdob ╚Öi ZdubÔÇŁ, Ionu╚Ť Micu & Adrian Naidin, ÔÇ×TaxiÔÇŁ, ÔÇ×PhoenixÔÇŁ, ÔÇ×ProvincialiiÔÇŁ etc.