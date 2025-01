Controale la unităţile subordonate Consiliului Judeţean Constanţa. „Unele dintre ele sunt departe de orice standarde de îngrijire”

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Florin Mitroi a efectuat în cursul zilei de joi, 23 ianuarie, o serie de vizite de lucru la instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța cu scopul de a verifica situația reală din teren. În urma verificărilor acesta a declarat următoarele: „Nimeni nu este de neînlocuit și nimeni nu are postul garantat. Fiecare instituție are nevoie de un management eficient, capabil să pună în aplicare soluții concrete. Acesta este principiul pe care îl aplic inclusiv în cazul persoanelor numite de mine recent în funcții. Prima oprire a fost la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud, continuând cu Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea și Secția TBC Osteoarticular, secție Exterioară a SCJU Constanța. Ce pot să vă spun despre aceste unități medicale este că avem mult de muncă. Unele dintre ele sunt departe de orice standarde de îngrijire și eficiență. În schimb, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii se lucrează la extinderea Delfinariului, iar la Microrezervație lucrurile vor intra pe un făgaş normal. Noul manager are la dispoziție o lună de zile să arate că este un bun gospodar si că lucrurile se îndreaptă în direcția corectă. Ultima oprire a fost la Văleni, în comuna Dobromir, unde am vizitat mai multe obiective. Cea mai stringentă necesitate a acestei comunități fiind alimentarea cu apă curentă, dar împreună cu directorul RAJA, Aurel Presură, vom găsi soluţii pentru a remedia această problemă”.