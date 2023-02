Copii, pregătiți-vă creioanele, acuarelele și penițele! Începe concursul „Apa este viață!”

Compania de apă RAJA îi invită şi anul acesta, pe cei mici, să intre în lumea minunată a culorilor. Ca urmare, școlarii au ocazia de a participa, din nou, cu cele mai inspirate idei, la îndrăgitul și mult așteptatul concurs de pictură și desen „Apa este viață!”, care marchează Ziua Mondială a Apei. În 2023, Ziua Mondială a Apei este despre Accelerarea Schimbării, o temă care îi îndeamnă pe toţi să ia atitudine, pentru că doar împreună poate fi rezolvată criza apei și a sanitației existente la nivel global. „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” este conceptul propus anul acesta de Organizația Națiunilor Unite, inspirat dintr-o veche poveste a unei păsări Colibri și subliniază importanța modului în care se poate reacționa la o criză. Potrivit RAJA SA, apa se află în centrul dezvoltării economice și sociale, este vitală pentru menținerea sănătății, importantă în agricultură, cât și pentru gestionarea mediului. Din păcate, schimbările climatice, creșterea populației și dezvoltarea economică forțează limitele resurselor de apă finite ale lumii.În acest context, compania de apă RAJA, în calitate de furnizor al serviciilor de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apelor uzate, are un rol esențial în atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă - Apă curată și sanitație. „Ne străduim permanent să implementăm cele mai bune practici în domeniul alimentării cu apă și al colectării/tratării apelor uzate urbane, să extindem accesul la infrastructura gestionată, dând dovadă de responsabilitate socială în cazul grupurilor vulnerabile, și acționăm totodată pentru protejarea surselor de apă și a receptorilor naturali. De asemenea, participăm la programe de cercetare și dezvoltare, ne implicăm activ în acțiuni de conștientizare a tinerei generații privind importanța modului de gestionare a apei potabile și uzate pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunităților în care acționăm. De aceea, ca în fiecare an, de Ziua Mondială a Apei ne dorim să fim alături de tinerii noștri parteneri, în cadrul concursului de pictură și desen”, au precizat reprezentanţii regiei.Elevii din județul Constanța, cu vârsta cuprinse între şapte și 16 ani, sunt invitați să răspundă de data aceasta provocării „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume - Fiecare picătură contează” printr-o creație originală, alb-negru sau în culori, folosind oricare dintre tehnicile de pictură sau desen. Concursul se desfășoară, în perioada 8 februarie - 22 martie 2023, pe pagina de Facebook RAJA SA, sub hashtag-ul #Concursapaesteviata2023 (https://www.facebook.com/scRAJAsa) și pe pagina web - www.rajac.ro.Înscrierea în concurs se face prin trimiterea unei singure lucrări pentru fiecare participant, în format JPEG sau PDF, pe adresa de e-mail: concurs@rajac.ro, în perioada 8 - 28 februarie 2023, ora 23.00. Lucrarea va fi însoțită de declarația de consimțământ parental și de celelalte informații prevăzute în Regulamentul concursului. Condițiile explicite sunt prevăzute în Regulamentul concursului publicat pe pagina de Facebook RAJA sau pe site-ul www.rajac.ro.Toate lucrările înregistrate în concurs vor fi publicate, începând cu data de 4 martie 2023, în cadrul unei expoziții virtuale, pe pagina de Facebook RAJA S.A., în două albume, câte unul pentru fiecare categorie de vârstă (7-11 ani, respectiv 12-16 ani), pentru a fi votate de public.Premiile puse în joc sunt trotinete electrice, biciclete, hoverboard-uri și vouchere la librăria Cărturești.