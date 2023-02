Weekend cu ”Jocuri în curtea din spate” la sala Studio a Teatrului de Stat Constanța

La sfârșitul acestei săptămâni, Teatrul de Stat Constanța invită publicul constănțean la două reprezentații ale spectacolului „Jocuri în curtea din spate”, de Edna Mazya, pentru care regizoarea Diana Mititelu a obținut, în 2021, premiul UNITER pentru Debut.Programat sâmbătă, 11 februarie, și duminică, 12 februarie, de la ora 19, spectacolul propune o abordare openspace. În montarea inițială, pentru că regizoarea a urmărit să obțină o mai mare apropiere între actori și spectatori, publicul era așezat chiar pe scenă. Sala Studio a TSC, din strada Ion Lahovari nr. 2A, oferă un spațiu mult mai potrivit pentru acest gen de teatru.Pe scena înconjurată din trei laturi de public se vor afla actorii Cristiana Luca, Andrei Bibire, Cătălin Bucur, Theodor Șoptelea și Ștefan Mihai, fiecare dintre ei interpretând câte două roluri. Scenografia este semnată de Răzvan Bordoș, lighting design-ul, de Cristian Niculescu, iar traducerea piesei, de Ada-Maria Ichim.Atenție, spectacolul nu este recomandat adolescenților sub 14 ani, dar este cu siguranță recomandat adolescenților și tinerilor peste această vârstă, pentru că tratează teme sensibile, care îi interesează și care, într-un fel sau altul, fac parte din viețile lor. Un spectacol dur, incomod, dar unul pe care ar trebui să-l vadă orice adolescent, orice părinte de adolescent și orice profesor, diriginte, educator.Piesa scriitoarei israeliene are la bază un caz real, un viol asupra unei adolescente de 14 ani , întâmplat într-o comunitate rurală din nordul țării. Cazul i-a șocat pe israelieni, iar achitarea inițială a făptașilor a declanșat proteste masive în toată țara. Publicitatea din jurul procesului a determinat mai multe femei să capete curaj și să raporteze diverse forme de agresiune ținute sub tăcere.Între timp, spectacolul a fost selectat și a participat, cu mare succes, la numeroase festivaluri. Poate că, dintre toate spectacolele TSC acesta îndeplinește cel mai deplin rolul teatrului de a pune în discuție, în societate, subiecte importante, cum este cel al violenței în rândul adolescenților și tinerilor.