Corina Martin aleasă secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității

Astăzi, 7 iunie 2022 a avut loc la Timișoara Adunarea Trimestrială a Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Au participat patronatele membre din Brașov, Cluj, Timișoara, Argeș, Craiova, Constanța, Oradea și Baia Mare.Conform ordinii de zi, au fost dezbătute problemele actuale ale industriei ospitalității la nivel național, între care: gestiunea drepturilor de autor și problemele pe care le întâmpină industria ospitalității datorită modului netransparent și discreționar în care astăzi se colectează aceste drepturi de către organismele de gestiune colectivă; problemele legate de criza de personal și modalitățile de soluționare a acestei crize extrem de actuale ( ex. implementarea unor proiecte pilot pentru reformarea învățământului dual și calificării personalului din industria noastră); susținerea operatorilor din industria ospitalității de la nivel local pentru a se reuni în organizații patronale puternice care să consolideze drepturile și interesele industriei noastre.De asemenea, în cadrul adunării trimestriale membrii federației au desemnat-o în unanimitate pe Corina Martin ca Secretar General al Federației.‘’Alături de colegii mei, membrii federației, am acordat în unanimitate mandatul nostru de încredere doamnei Corina Martin în calitate de Secretar General. Consider că alegerea Corinei va aduce plus valoare și vizibilitate activității federației noastre prin experiența sa vastă la conducerea multiplelor organizații la nivel local și național.’’ a menționat Valentin Soneriu, Președintele FPIOR.‘’Sunt onorată pentru încrederea acordată de colegii mei, membrii federației, pentru ca la nivel național să reprezint interesele industriei ospitalității ca secretar general. Doresc să contribui prin experiența și expertiza proprie la creșterea vizibilității federației și la promovarea intereselor și nevoilor operatorilor din industrie de peste tot din țară. De asemenea, ca Președinte Onorific al RESTO Constanța, membru fondator al FPIOR, salut decizia adoptată astăzi de membrii federației pentru înființarea filialei LITORAL a federației, care va reuni cele mai multe dintre patronatele de pe litoralul românesc.’’ a adăugat Corina Martin.Membrii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii sunt patronatele locale HORETIM Timişoara, Horeca Transilvania (Cluj), Resto Constanţa, Asociaţia Horeca Oltenia, Asociaţia HoReCa Bacău, Asociaţia Patronala Horeca Argeş, Asociația Ospitalitatii Bihor, Hore Ca’N Maramu (Baia Mare), Asociația HORECA Sibiu şi Organizaţia Patronală a Cârciumarilor Braşoveni. Federația reprezintă interesele câtorva mii de operatori din industria ospitalității din toată țara.