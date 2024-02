Cuget Liber și Medical On Group vă invită la CONCURS! Oferim TREI ecografii abdominale, pentru a vă veridica starea de sănătate

Medical On Group este clinica privată lider în domenii precum Proctologie (tratarea fisurilor anale și a hemoroizilor, fără suferință și operații), Urologie (în special tratarea problemelor de dinamică sexuală masculină), Dermatologie (terapie pentru psoriazis fără corticoizi) și Flebologie ( tratament fără operație pentru varice, vene inestetice, ulcer varicos, plăgi cronice sau răni diabetice).În 1996, s-a deschis prima clinică din România la București și ne pregătim să sărbătorim 27 de ani de experiență. Acum Medical On Group însumează 14 clinici în țară: București, Constanța, Brașov, Timișoara, Craiova, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Sibiu, Baia Mare, Piatra Neamț, Tulcea, Vaslui, Râmnicu Vâlcea.La Constanța suntem prezenți din aprilie 2003, timp în care am făcut mii de pacienți fericiți. Datele nu sunt importante în sine, ci ceea ce înseamnă ele. Ne invită să privim înapoi, să analizăm prezentul și să proiectăm viitorul.Clinica Medical On Group are sediul pe B-dul Tomis, nr. 142 A, Etaj 2.Contact: Tel: 0726 67 67 50.Și pentru că starea de sănătate este foarte importantă pentru fiecare, Cuget Liber şi Medical On Group vă invită la CONCURS!Tot ce trebuie să faceţi este să participaţi la concursul nostru, care se va desfăşura pe pagina de Facebook a cotidianului „Cuget Liber”.1) Participanții trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani (împlinită la data extragerii).2) Tăguiește un prieten într-un comentariu la postarea care anunță concursul pe contul Cuget Liber https://www.facebook.com/cugetliber și pune un tag, în același comentariu, paginii de Facebook a Medical On Group https://www.medicalongroup.ro/medical-on-group-constanta 3) Poți lăsa mai multe comentarii, dar cu prieteni diferiți etichetați (obligatoriu cu cont de Facebook).Extragerea se va realiza pe 3 martie și vor intra în concurs doar cei care au respectat toate condițiile.Alegerea câştigătorilor va fi realizată prin intermediul random.org Aceştia vor fi anunțați pe pagina de Facebook a ziarului Cuget Liber ( https://www.facebook.com/cugetliber ), anunțul urmând a fi fixat în partea de sus a paginii. Ulterior, câștigătorii vor putea veni la redacția CUGET LIBER să-și ridice voucherele, în data de 4 martie, în intervalul orar 10.00 – 16.00.Mult succes tuturor participanţilor!