Cum răcește un frigider mai bine: la 1 sau la 5?

V-ați întrebat vreodată care este temperatura ideală pentru frigider și congelator? Vă spunem noi cum funcționează nivelurile de răcire ale unui frigider.În România, frigiderul și congelatorul sunt două dintre cele mai de bază aparate electrocasnice. Suntem siguri că v-ați întrebat de mai multe ori care este temperatura perfectă la care ar trebui să fie păstrat frigiderul sau congelatorul. Și întrebarea de un milion de dolari: cum se răcește mai mult un frigider, la 1 sau la 5? Aceste informații sunt esențiale dacă doriți ca acest aparat să funcționeze în mod eficient și durabil. De asemenea, știți cât consumă aparatele dumneavoastră?Aflați cum să reglați termostatul frigiderului astfel încât să răcească mai mult sau mai puțin în funcție de nevoile de moment. De asemenea, vă explicăm care sunt nivelurile de răcire ale unui frigider, pentru ca dvs să învățați cum să-l folosiți corect. Îți spunem aici cum un frigider răcește mai mult la nivelul 1 sau 5!Nivelurile de răcire a frigiderului de la 1 la 5Termostatul frigiderului ne ajută să reglăm temperatura acestuia cu ajutorul unor numere. Dar cum se răcește cel mai mult un frigider? Dacă aparatul dumneavoastră are niveluri de răcire cu numere pentru a regla intensitatea, trebuie să știți ce număr se referă la cea mai mare și cea mai mică temperatură.Astfel, în ceea ce privește nivelul de răcire de la 1 la 5 într-un frigider, cu cât numărul este mai mare, cu atât frigiderul se va răci mai mult. Cu alte cuvinte, cifra 5 corespunde celei mai scăzute temperaturi și, prin urmare, este cifra care răcește cel mai mult.Așadar, atunci când doriți să reglați temperatura frigiderului și a congelatorului, ar trebui să urmați următoarea regulă: dacă doriți mai mult frig, trebuie să alegeți cea mai mare cifră de pe termostat, care ar fi 5. Pe de altă parte, dacă doriți mai puțin frig, trebuie să alegeți cifra 1.Nivelurile de răcire ale unui frigiderÎn plus față de nivelurile 1 - 5 de răcire într-un frigider, există și alte trucuri pentru reglarea temperaturii acestui aparat pentru a obține o performanță mai bună. În funcție de zona pe care o utilizați, alimentele vor fi răcite mai mult sau mai puțin. Acest lucru este foarte util atunci când vine vorba de reorganizarea cumpărăturilor, promovând astfel utilizarea eficientă a frigiderului.De exemplu, părțile frigiderului care se răcesc cel mai puțin sunt partea de sus și ușa, așa că, cu cât rafturile sunt mai joase, cu atât se va răci mai mult. În acest fel, cea mai rece zonă este partea de jos, unde se află de obicei sertarul cu legume și fructe, deoarece acestea au nevoie de mai mult frig pentru a rămâne proaspete mai mult timp.În prezent, există modele de frigidere ieftine și mai inovatoare, cu un sertar de 0 ºC, ideal pentru a păstra carnea și peștele mai mult timp, datorită tehnologiei BioFresh. Acest sertar are o temperatură mai scăzută decât restul frigiderului.Cum se clasifică un frigiderȘtiind cum se răcește cel mai mult un frigider, vă arătăm cum să îl sortați pentru a profita la maximum de el. În acest fel, veți putea păstra atât alimentele, cât și băuturile în condiții mai bune pentru mai mult timp. Luați aminte!Ouăle, untul, sosurile și gemurile se pun cel mai bine în ușă, deoarece este partea cea mai puțin rece. De asemenea, puteți plasa băuturi, cum ar fi sucuri, apă, vin sau băuturi răcoritoare.Așezați pe rafturile superioare produsele care nu necesită temperaturi foarte scăzute, cum ar fi pastele proaspete, mezelurile și conservele pe care le-ați deschis, dar nu le-ați consumat complet.Așezați produsele lactate și resturile de mâncare pe rafturile din mijloc.Pe cel mai de jos raft, așezați carnea și peștele dacă nu aveți sertarul special de 0 ºC. De asemenea, puteți plasa acolo băuturile care trebuie păstrate mai reci, cum ar fi berea.În sfârșit, fructele și legumele trebuie păstrate mai reci, așa că așezați aceste produse în sertarele din partea de jos.Sfaturi pentru a economisi energie cu frigiderul dvs.Acum că știți cum funcționează nivelurile de răcire ale unui frigider, este esențial să știți care este temperatura ideală atât a frigiderului, cât și a congelatorului, pentru a economisi energie în timpul utilizării acestui aparat.Puterea de răcire a unui frigider este direct legată de consumul acestuia, ceea ce influențează economia de energie și performanța eficientă a acestuia.Prin urmare, dacă vă interesează mai mult consumul decât temperatura acestuia, trebuie să țineți cont de faptul că, cu cât temperatura din interior este mai scăzută, cu atât motorul va lucra mai mult și va avea nevoie de mai multă energie electrică pentru a funcționa. Astfel, dacă doriți să economisiți consumul de energie electrică, ar trebui să setați cel mai mic nivel (1 sau 2) de la nivelul 1 la 5 de refrigerare într-un frigider, astfel încât acesta să folosească mai puțină energie și să consume mai puțin.Dar, pe lângă reglarea termostatului pentru a reduce consumul de energie, puteți urma și următoarele sfaturi pentru a economisi energie cu frigiderul:Păstrați întotdeauna temperatura frigiderului în echilibru. În mod ideal, ar trebui să fie în jur de 5ºC și -18ºC în congelator.Evitați să țineți ușa frigiderului deschisă prea mult timp. Cu cât îl deschideți mai mult, cu atât temperatura internă a aparatului va crește și, pentru a reveni la valorile corecte, cu atât mai mult motorul va trebui să lucreze mai mult și, prin urmare, va consuma mai mult.Menținerea ordinii în interiorul frigiderului este esențială nu numai pentru a conserva mai bine alimentele, ci și pentru a reduce consumul de energie. Urmați sfaturile pe care vi le-am arătat mai sus pentru a plasa fiecare produs.