"Dacă infecţia nu se opreşte, ce fac? Mor pentru că nu avem medicamente?"

Nici siropurile pentru copii nu se găsesc



„Ne lipsesc din unitate atât antibioticele sub formă de comprimate, cât și varianta de suspensie pentru copii. Dacă avem norocul să mai primim dimineaţa, până spre orele serii acestea se termină, nu ne mai rămâne nimic în stoc”, ne-a mărturisit o farmacistă. Din această cauză, farmaciile fac solicitări în mod constant către depozite, dar nici aici nu mai există stocuri.



Între timp, Agenția Națională a Medicamentului încearcă să identifice motivele ce stau la baza acestei crize şi, desigur, să găsească soluţii la această problemă. Între timp, însă, oamenii sunt puşi pe drumuri şi se plimbă de la o farmacie la alta ca să găsească antibioticele prescrise de medici.





Ce spune Colegiul Farmaciştilor din Constanţa, vizavi de această criză de antibiotice? Președintele colegiului, Vasile Rizea, a declarat pentru „Cuget Liber” că, şi la Constanța, stăm la acest capitol la fel ca în toată țara. „Ne confruntăm cu aceeași criză ca peste tot, și nu numai de antibiotice, ci și de alte medicamente, pentru diferite afecțiuni. Sunt probleme cu antibiotice de câteva luni și nu știu care este motivul. Lipsesc antibiotice de toate felurile. Dacă există vreun medicament similar, cu spectru de acțiune asemănător, i-l poți da pacientului, dacă nu, nu. Sunt multe medicamente de import care nu se găsesc în farmacii, la ora actuală. Unele mai pot fi înlocuite, dar nu toate. Apoi, dacă le-am tot înlocuit, nu le mai avem nici pe acestea. Criza este întâlnită în toată țara, pentru că distribuitorii sunt aceiași. Este o situație foarte delicată. La un moment dat, am mai găsit câteva cutii, pe care le-am împărțit farmaciilor, dar acestea s-au consumat imediat. Rău este că nici siropurile pentru copii nu le avem, iar lor nu le poți da pastile, pentru că sunt micuţi”, a precizat acesta.





Am întâlnit pacienți disperați la majoritatea drogheriilor din municipiul Constanța, oameni care au diferite suferințe, situații în care antibioticele sunt absolut necesare. „Eu am avut, de curând, o infecţie în organism, iar doctorul mi-a recomandat să iau, vreme de câteva zile, antibiotice. Ce facem, însă, dacă nu le găsim? Din câte știu eu, sunt greu de înlocuit”, ne-a declarat Elena D., o constănţeancă în vârstă de 63 de ani. Și Petre T. este la fel de nemulţumit. Bărbatul de 71 ani ne-a povestit că nu s-a confruntat niciodată până acum cu o astfel de situaţie. „Nu am mai păţit până acum aşa ceva, să merg cu reţeta pe undeva şi să nu o pot ridica. Am cumpărat din farmacie celelalte medicamente de care am nevoie, dar antibioticele nu sunt de găsit. Dacă infecţia nu se opreşte, ce fac? Mor pentru că nu avem medicamente?”, şi-a arătat el indignarea. Care este, însă, motivul pentru care unităţile farmaceutice se află în această situaţie delicată? La nivel național, se vorbește că principala cauză ar fi legată de faptul că producătorii externi ar fi încetat să le mai furnizeze pentru că, spun farmaciștii, prețul mic din România i-ar dezavantaja. Cert este că, încă de la sfârșitul anului trecut, farmaciștii se confruntă cu un deficit de antibiotice. În cazurile fericite, se găsesc, câteodată, înlocuitori, dar sunt și situații în care rețetele trebuie respectate cu strictețe, nu se pot schimba tratamentele persoanelor suferinde.