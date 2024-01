Debandadă la alegerile Colegiului Medicilor Stomatologi. "Nu am avut cvorum. Şase doctori au plecat de la vot”"

În timp ce alte colegii din ţară şi-au ales încă de anul trecut conducerea filialelor teritoriale, la Constanţa domneşte incertitudinea. În weekend-ul trecut, la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din Constanţa, de pe strada Avram Iancu nr. 35, a mai avut loc o „tentativă” de alegeri, pentru că altfel nu îi putem spune. Pentru că până la data de 20 ianuarie nu s-a înregistrat nici o nouă candidatură sau vreo retragere de candidatură pentru BEX, buletinele de vot au fost tipărite conținând cele nouă candidaturi depuse înainte de prima ședință de alegeri, din data de 19 noiembrie 2023: Maria Claudia Albu, George Anastase, Daniela Bică-Sintea, Raluca Briceag, Steliana Gabriela Buștiuc, Aureliana Caraiane, Crina Consuela Miu, Cristina Nucă, Cristian Florin Zahariuc.





La ora 9.00. dr. Alexandru Pavel le-a distribuit membrilor prezenți în sală, precum și comisiei electorale un comunicat al opoziției. În continuare, după o serie de discuții legate de conținutul textului respectiv, neînregistrându-se declarații de retragere a candidaturii din BEX, președintele comisiei electorale a anunțat începerea alegerilor pentru BEX, conform ordinii de zi. La momentul respectiv, şase membri ai consiliului colegiului, George Anastase, Daniela Bică-Sintea, Crina Consuela Miu, Cristian Florin Zahariuc, Alexandru Pavel şi Răzvan Ungureanu, s-au ridicat şi au părăsit sala şi sediul CMS Constanţa, fără să semneze convocatorul de prezenţă şi, bineînţeles, fără a-şi exercita dreptul la vot.





Încă de la prima oră se ştia deja că un alt medic, dr. Alma Vasiliu, nu poate fi prezent în ziua respectivă la CMS. Ca urmare a acestei situaţii, lista de prezenţă a fost semnată numai de 12 membri ai Consiliului Colegiului Teritorial Constanţa, care au primit buletinele de vot şi au votat. Având în vedere plecarea celorlalţi şase medici, plus unul absent, la alegeri au fost prezenţi, în total, doar 12 membri, din cei 19 membri validaţi de Comisia Electorală Centrală, a precizat preşedintele Comisiei Electorale a CMS Constanţa, dr. Cristina Puşcaşu. Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care, în urma voturilor exprimate în urmă cu două luni, se ştie că s-au format două grupuri de medici, cu viziuni diferite, pentru conducerea CMS Constanţa. Potrivit unor surse, opoziţia ar fi solicitat în cursul zilei de sâmbătă, 20 ianuarie, grupului majoritar retragerea a două candidaturi, lucru pe care şi ei sunt dispuşi să îl facă, la rândul lor, retrăgând de pe listele electorale două persoane. Cum ceilalţi membri nu au agreat această idee, medicii au părăsit sala în care urmau să aibă loc alegerile, astfel, cvorumul de 13 nefiind întrunit nici de data aceasta. „Nu am avut cvorum. În momentul în care a început votarea, cei şase medici enumeraţi s-au ridicat şi au plecat de la vot. Situaţia este deja cunoscută de Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Aşteptăm să vedem ce urmează. Noi am avut ca potenţiale date de alegeri 20 ianuarie, 27 ianuarie şi 3 februarie. În condiţiile în care cvorumul nu s-a întrunit, având acelaşi număr de alegători ca şi în noiembrie, nu putem alege noua structură”, a declarat dr. Puşcaşu, pentru „Cuget Liber”.





Pe scurt, Comisia electorală din cadrul colegiului, întrunită sâmbătă, 20 ianuarie, cu prezența tuturor membrilor săi, cu ocazia celei de-a doua ședințe a membrilor Consiliului Colegiului Teritorial, nu a reușit, nici de data aceasta, să aleagă Biroul Executiv (BEX) al CMS Constanța.