Dependenţi de împrumuturi, unii pensionari lasă "moștenire" datoriile

De-a lungul unui an, există şi luni mai aglomerate, cum este şi această perioadă din an, dar şi cele din preajma sărbătorilor, când seniorii iau cu asalt Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța, pentru a-i scoate din impas. Majoritatea preferă să meargă la CARP dis-de-dimineață, aşa cum reiese şi din fotografia ataşată, și se așază cuminți la rând. Între timp, vorbesc între ei, dezbat principalele probleme cu care se confruntă populaţia, fac dezbateri pe teme politice, îşi dau cu părerea despre alegerile prezidențiale.





„Eu mă împrumut în fiecare toamnă, când încerc să rezolv câte o problemă. De data aceasta, vreau să îmi înlocuiesc canapeaua din dormitor, pentru că s-a stricat şi nu are cine să mă ajute cu bani”, ne-a mărturisit Andreea R. „Pe mine mă interesează să îmi pun o proteză dentară mai bună. Din păcate, după o anumită vârstă, te lasă toate. Am copii, dar au şi ei altele pe cap, nu vreau să îi mai stresez şi cu problemele mele, aşa că am decis că împrumutul este varianta cea mai bună”, a adăugat Marian G.





Potrivit preşedintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța, Elena Nicolae, numărul total de membri, la data de 17 septembrie 2024, este de 8.269, cu vârste până la 95 de ani. Aceasta a precizat că numărul de contracte încheiate cu beneficiarii de la data de 1 ianuarie şi până în prezent este de 3.755. „Sunt foarte multe, dar unii dintre ei au făcut un împrumut, apoi, peste câteva luni au revenit şi au făcut un altul. De obicei, ei vin şi fac un împrumut în limita fondului pe care îl au. Astfel, dacă au un fond acumulat de 2.000 de lei, iau un împrumut în valoare de aceeaşi sumă, pe care îl restituie în termen de 5-6 luni. În funcţie de venitul pe care îl au, ei îşi stabilesc ratele lunare, dar noi avem, totuşi, grijă să nu depăşească o treime din pensie. Desigur, am avut şi persoane care au cerut 15.000 lei, 20.000 lei, 30.000 lei, iar dacă solicitantul decedează între timp, moştenitorii legali au obligaţia de a achita sumele restante. În ultimii ani, am avut şi situaţii în care nu am putut recupera banii, deşi moştenitorii au luat cunoştinţă de acest lucru. De cele mai multe ori, am compensat din cotizaţia, contribuţia şi ajutorul de deces care i se cuveneau decedatului. De fiecare dată, copiii semnează un angajament de plată, prin care este stipulată plata datoriei bătrânilor. Unii au plătit-o, alţii nu. Ca urmare, pe cei care refuză să plătească sumele restante ale decedatului îi acţionăm în instanţă. Deocamdată, nu avem, însă, multe astfel de cazuri”, a mai spus directorul CARP.





Încă din anul 1957, instituţia de la malul mării nu face altceva decât să vină în sprijinul persoanelor de vârsta a treia. Toate acestea în condiţiile în care majoritatea pensionarilor români sunt săraci şi abia au ce să pună pe masă. Acesta este şi motivul pentru care fac împrumuturi în mod constant pentru a-şi lua medicamente, vreun lucru nou prin casă, pentru o lucrare la dentist etc.