Eveniment unic în viaţă! O cometă descoperită recent va putea fi văzută cu ochiul liber

Pasionaţii de astronomie vor avea "o oportunitate rară şi interesantă" de a vedea o cometă cu ochiul liber cu ocazia unei "experienţe unice în viaţă", potrivit directorului unui centru de astrofizică din cadrul unei universităţi britanice, informează DPA.Cometa Nishimura a fost descoperită în august 2023 şi se va afla la cea mai mică distanţă faţă de Terra peste exact o săptămână, când va fi vizibilă în Europa de Nord cu puţin timp înainte de zorii zilei de marţi, 12 septembrie.Acest obiect cosmic, care călătoreşte prin spaţiu cu viteza de 386.000 de kilometri pe oră, este deja vizibil cu ochiul liber, potrivit profesorului Brad Gibson, directorul Centrului de Astrofizică E.A. Milne din cadrului Universităţii Hull din Regatul Unit.Potrivit profesorului Brad Gibson, cometa Nishimura poate fi văzută în prezent în prima oră după apus şi în ora ce precede zorii zilei dacă persoanele interesate privesc bolta cerească în direcţia Est-Nord-Est, spre Luna aflată în primul pătrar şi spre planeta Venus."Această cometă are nevoie de 500 de ani pentru a orbita Sistemul Solar, în timp ce Pământul are nevoie de un an, iar planetele exterioare au nevoie de câteva decenii. Cometa Halley, care a stârnit mult interes în timpul apropierii sale de Terra în 1986, are nevoie de 76 de ani pentru a parcurge o orbită completă în jurul Sistemului Solar. Aşadar, când se spune că este o oportunitate unică în viaţă pentru a vedea cometa Nishimura nu este o exagerare", a explicat profesorul britanic.