Exprimați-vă dragostea! Happy Valentine's Day tuturor!

Ziua îndrăgostiţilor sau Valentine's Day este sărbătorită, în fiecare an, la data de 14 februarie, cu precădere în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada şi Australia. În timp, a fost adoptată în mai multe ţări europene, între care şi România, în ţări de pe continentul asiatic, precum China şi Coreea de Sud, în America de Sud şi Africa. În alte ţări, Valentine's Day este văzută ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni, precizează Agerpres.Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii. În acelaşi timp, multe alte ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii. Poetul englez medieval Geoffrey Chaucer (cca. 1373-1400) a fost prima persoană care a menţionat Ziua Sfântului Valentin ca fiind ziua celebrării iubirii, în poemul său "Parlement of Foules" (cca. 1380), între versurile sale aflându-se următoarele: "For this was sent on Seynt Valentyne's day / Whan every foul cometh ther to choose his mate". În termeni moderni, versurile ar spune: "Aceasta a fost de ziua Sfântului Valentin, când fiecare pasăre vine acolo să-şi aleagă perechea". Aceste rânduri reflectau credinţa larg răspândită în Evul Mediu că păsările îşi alegeau perechea la mijlocul lunii februarie. Această credinţă s-a suprapus peste Ziua Sfântului Valentin, care a devenit "sfântul patron al îndrăgostiţilor", potrivit https://www.scrapbook.com/.Astăzi, îndrăgostiţii îşi exprimă dragostea cu ajutorul cutiilor de bomboane, florilor, diverselor mici atenţii mai mult sau mai puţin costisitoare, excursiilor surpriză, cinelor romantice, însă, în perioada de început a acestei sărbători erau apreciate micile misive scrise de mână numite "valentine".