Parcul de la Gară s-a redeschis, tocmai azi, de Ziua Copilului. Treptat, locul începe să se aglomereze. Momentan, copiii se bucură de baloanele de săpun și așteaptă mascotele și surprizele anunțate pentru ei.







Peste tot este plin de părinți care i-au adus pe cei mici să celebreze una dintre cele mai frumoase sărbători din an: Ziua Copilului.







Până și vremea ține cu cei mici. După ce zilele trecute, la Constanța au fost nori și ploi, astăzi soarele strălucește, completând perfect atmosfera.







Un moment mult așteptat este sosirea mascotelor.

Ce spune primarul Constanței despre Parcul de la Gară













Constănțenii, încântați de Parcul de la Gară







"Știți că era într-o stare deplorabilă și ca să îl facem frumos a durat ceva timp. Am terminat lucrarea cu două luni înainte de termenul de finalizare. Pe mine mă bucură faptul că este atât de multă lume, se reconectează cu natura și este și vremea asta frumoasă și am văzut copii atât de bucuroși. Este un merit colectiv, este și meritul colegilor din Primărie și al antreprenorului, al lucrătorilor", a declarat pentru Cuget Liber, primarul Constanței Vergil Chițac."Pot spune că este o schimbare în bine, aratã fantastic faţã de cum era cu un an în urmă. Eu lucrez pentru o fundație, unde organizam frecvent activități cu copiii. Știm că a fost mult de muncă, dar și rezultatul este pe masură", a declarat Răzvan Nicola."Eu locuiesc în zona Anda, dar mi-am dorit să vin azi aici. Este foarte frumos parcul și sper să se mențina la fel și de acum înainte, să se mențină în aceeași stare și să nu mai doarmă în el oamenii străzii, cum se întâmpla în anii trecuți", a declarat Maria Cosma."Parcul arată perfect acum. Este mult mai aerisit, mai frumos, are mai multă verdeață", ne-a declarat Ioana Dima."În sfârșit, arata a parc european. Înainte era părăsit. Acum arată ca în alte state ale lumii. Începem să ne aliniem cu Vestul", a adăugat un alt cetatean."Aici a fost dezordine mult timp, mizerii, boschetari. Arată extraordinar și sperăm să rămână așa", a spus Cornelia Papazicu.