Furia mămicilor constănțene, potolită cu noi "termene" de inițiatorul programului Bebe Trusou

Spre bucuria tinerelor mame, în luna martie 2024, instanța a respins ca nefondat recursul înaintat în ceea ce privește legalitatea programului Bebe Trusou, inițiat de Costin Răsăuțeanu, actual viceprimar al Constanței.





Programul are scopul de a oferi sprijin financiar de 2.000 de lei pentru fiecare nou-născut, sub forma unui card securizat și nominal. Sprijinul financiar se acordă o singură dată părinților care au domiciliul stabil sau reședința în municipiului Constanța de cel puțin un an anterior nașterii copilului pentru care se solicită ajutorul. În cazul familiilor formate din doi părinți, solicitantul trebuie să fie cetățean român, dar și în cazul familiilor monoparentale.



„Cred că ne luăm adio!”





Proaspetele mămici nu mai înțeleg ce se întâmplă cu acest program și încearcă să afle răspunsuri. Pe Facebook, acestea semnalează că și-au depus actele, au primit înștiințări, dar de aici, nu mai cunosc niciun detaliu.





„Bună ziua, mămici! Mai știe cineva vreo actualizare despre Bebe Trusou?”, a scris o constănțeancă. Răspunsurile la această întrebare nu au încetat să apară, iar mămicile fac deja haz de necaz. „Se fac aproape doi ani de când am depus actele, încă nicio veste”, „Îi primim când intră la facultate!”, „Încă aveți speranțe?”, „Am sunat eu acum două săptămâni la primărie și mi-au spus că încă nu s-a emis niciun card și nu se știe când se vor emite”, „Cred că ne luăm adio de la el”, „De majorat primim Bebe Trusou”, sunt doar câteva din zecile de mesaje transmise de către mamele constănțene.













„Nu s-a aprobat bugetul pe anul acesta”





Am dorit să aflăm un punct de vedere oficial al reprezentanților Primăriei Constanța, iar răspunsul pe care l-am primit nu este deloc unul îmbucurător sau care ar putea să lămurească beneficiarii acestui program.





„Deocamdată, nu s-a aprobat bugetul pe anul acesta”, ne-au transmis reprezentanții primăriei, în condițiile în care aproape acum un an a fost semnat contractul privind achiziția serviciilor de emitere, alimentare și distribuire a cardurilor nominale pe suport electronic din programul Bebe Trusou, urmând ca, după achiziționarea cardurilor, acestea să fie distribuite solicitanților eligibili.











Contactat de redactorii ziarului „Cuget Liber”, Costin Răsăuțeanu, inițiatorul programului, ne-a declarat următoarele: „Direcția Generală de Asistență Socială va începe procedura de achiziție a serviciului care va asigura platforma necesară pentru achiziționarea cardurilor și distribuirea lor către familiile tinere. După aprobarea bugetului local, familiile tinere ale căror dosare au fost declarate eligibile încă de la aprobarea proiectului vor primi sprijinul financiar de 2.000 de lei. În momentul de față, sunt peste 2.900 de cereri aprobate care vor beneficia de sprijinul financiar pentru nou născuți”.





În concluzie, rămâne un mister când va mai fi luat în seamă acest program asumat cu surle și trâmbițe la vremea respectivă.





Programul Bebe Trusou, inițiat în urmă cu doi ani, promitea sprijin financiar pentru proaspetele mame, însă, nici până în prezent, beneficiarii nu au primit niciun fel de ajutor. Cu toate că unele mămici constănțene au primit deja, prin poștă, dispozițiile semnate de către primarul Vergil Chițac prin care erau înștiințate că sunt eligibile, cardurile cu bani nu au apărut.Programul a fost adoptat de Consiliul Local Constanța la începutul anului 2023, iar la scurt timp a fost atacat în instanță de către Silviu Coșa, fostul prefect al Constanței, care considera că nu este legal și, din păcate, în acest fel inițiativa a bătut mult timp pasul pe loc.