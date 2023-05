Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit. Primele imagini de la nunta anului

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit civil, sâmbătă. Cele două vedete au avut și cununia religioasă în aceeași zi.







”Am plâns la cununia religioasă și cred că o să mai plâng și în seara asta. Seara e lungă” - a spus Gina Pistol.







Întrebat fiind de ce a ales să petreacă noaptea la hotel și nu alături de Gina, artistul a spus:







Smiley: ”Hai să vă explic. Ați văzut cum arată Gina, da? Astăzi am văzut și eu cum arată și chiar ne-am dorit să fie o surpriză, cum arată ea pentru mine, și s-o redescoper astăzi, așa cum am descoperit-o în ziua în care m-am îndrăgostit de ea.”







Gina Pistol a purtat la cununia civilă o rochie lungă, albă, vaporoasă și a avut un buchet de floarea miresei.







Smiley a ales să îmbrace un costum lejer, de culoare bej și o cămașă albă.