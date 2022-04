Idei de jucării pentru copii

Sărbătorile vin cu foarte multă bucurie, în special pentru copilași. Bucuroși să ciocnească ouă care mai de care mai colorate ,totuși, nimic nu se compară cu darurile ascunse prin grădină sau prin casă.Ce cadouri să alegi pentru copii?Chiar și pentru acei copii, care par să aibă totul, o jucărie sau un joc nou, este întotdeauna o bucurie. Fiecare copil își dorește să primească un cadou de la Iepuraș.Pentru a te asigura că nu dai greș cu cadoul, alege întotdeauna jucării și jocuri potrivite vârstei lui. Pe celmic.ro ai o varietate de jucării din care poți alege, potrivite atât pentru bebeluși cât și pentru cei mai mărișori.Pentru copii cu vârste cuprinse între 1-3 aniInclusiv cei mai mici omuleți se bucură de o jucărie nouă. Aici poți alege între jucărioare plușate moi, mingi dar și jucării interactive cu lumini și sunete.Inclusiv jucăriile cu sfoară îi vor face pe cei mici să fie bucuroși. Optează și pentru puzzeluri sau jocuri educative pentru dezvoltarea îndemânării și îți vei ajuta puiul să se dezvolte în timp ce se joacă.Nu uita să alegi jucării potrivite vârstei copilului și să te asiguri că acestea nu conțin piese prea mici, care pot fi înghițite.Copii mai mărișoriAici, lucrurile sunt ceva mai simple, pentru că copilul îți poate spune ce și-ar dori să primească, dar ai și mai multe variante din care poți alege.De la cărți de colorat, de povești, la cărți interactive care le dezvolte creativitate, îndemânarea și imaginația.Pentru că zilele frumoase și călduroase sunt aproape, te poți orienta chiar și către cadouri potrivite pentru activitățile în aer liber precum biciclete, trotinere sau corturi.De asemenea, un set de bucătărie, unde fetița ta să-și testeze imaginativ abilitățile de gătit, va fi cu siguranța un cadou foarte apreciat. În special pentru că se poate juca și alături de alți copii, sau chiar împreună cu tine.Dacă copilașul tău are o pasiune pentru muzică, încurajează-i pasiunea cu un instrument muzical de jucărie, precum un acordeon, un pian sau o tobă.Jocurile educative sunt o opțiune excelentă pentru copii ai căror părinți vor să le ofere mi mult decât o jucărie.Poți alege dintr-o varietate de jocuri care îi pot învăța pe cei mici diferite lucruri despre viață dar și cum să citească, să calculeze sau să învețe lucruri noi despre plante, animale, planete.O păpușă bebeluș este mereu un cadou perfect pentru fetița ta. Instinctul de a avea grijă de un bebe, chiar mică fiind, orice fetiță îl are, deci cu siguranță îi vei aduce multă bucurie cu un astfel de cadou.Dacă ai descoperit faptul că, fiul tău are înclinații înspre lucruri meșteșugărești nu ezita să îi oferi un set de construcții de jucărie sau o bormașină de jucării. Vei fi uimit cât de departe va merge imaginația lui.Nu uita să petreci și timp, alături de copilul tău și să vă jucați împreună. Nici o jucărie nu va fi la fel de frumoasă, ca atunci când tu, ca părinte îi vei acorda acel timp, în care să va jucați împreună.