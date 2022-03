Îți cauți un loc de muncă? AJOFM pregătește oferte pentru cei care vor să se angajeze

„Noi încercăm să le găsim un loc de muncă şi acum, desigur, potrivit pregătirii şi experienţei lor profesionale. De exemplu, până acum, ne-au solicitat sprijinul şase persoane, patru cu studii superioare şi două cu studii medii. Am fost contactaţi de un traducător, un arhitect, o fată care a absolvit Finanţe-Bănci, un agent de vânzări. Din fericire, au fost deja încadraţi în muncă, doar că au fost nevoiţi să accepte oferte sub nivelul lor de pregătire şi experienţă, ca bucătari sau cameriste. Mai mult decât atât, ei nu pot fi angajaţi decât pentru o durată de 12 luni şi, în plus, şi-au exprimat dorinţa ca în momentul în care lucrurile se vor stabiliza în Ucraina, să se întoarcă în ţara lor”, ne-a declarat directorul adjunct al AJOFM Constanţa, Adelina Vlad.



În ceea ce priveşte bursele, acestea urmează a fi organizate începând chiar cu această săptămână. În acest sens, vineri, 25 martie, la cererea unor angajatori, aceştia vor fi puşi faţă în faţă cu şomerii care vor să lucreze. Referitor la acest eveniment, vom reveni cu detalii. După aceasta se pregăteşte o bursă mai mare, în aprilie, la care vor participa, în special, angajatorii din turism, având în vedere că ne apropiem, încet-încet, de deschiderea sezonului estival.





Potrivit reprezentanţilor AJOFM, bursa locurilor de muncă reprezintă şi o oportunitate de a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru ca şomerii să poată alege un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale sau să se informeze despre ocupaţiile cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.





După doi ani de zile, iată că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa îşi poate relua toate activităţile de dinainte de pandemie. Oamenii au acces în clădirea instituţiei, pot adresa întrebări funcţionarilor acesteia, se pot interesa în mod direct de cursurile de formare profesională, despre beneficiile pe care AJOFM le poate acorda etc. O altă veste bună se referă, însă, la tradiţionalele burse de muncă ce erau organizate în anii trecuţi la intervale de timp şi care îi ajutau pe mulţi cetăţeni să îşi găsească un loc de muncă. Aşadar, în scurtă vreme, aceste activităţi vor fi reluate, în acelaşi format, ca înainte de luna martie 2020. Pentru că de câteva săptămâni, în judeţul nostru au ajuns mulţi vecini ucraineni, din cauza războiului izbucnit în ţara vecină, şi lor li se acordă, acum, şansa, de a-şi putea găsi un job şi astfel de a-şi putea asigura traiul de zi cu zi şi să aibă cu ce-şi creşte copiii.