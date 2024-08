Îți dorești să muncești în străinătate? Iată locurile disponibile

Belgia pune la dispoziție 30 locuri de muncă pentru bucătar, muncitori necalificați în agricultură (cules mere și pere), muncitori necalificați în agricultură (lucrători care recoltează cicoare). Letonia oferă 30 locuri de muncă pentru sudori. Austria are 25 locuri de muncă pentru tehnician service, asamblor, tehnician punere în funcțiune, tehnician prelucrare, tehnician punere în funcțiune mașini cu comandă numerică, mecanici lăcătuș, lucrători în beton, vopsitori industriali, maistru vopsitor.





În Germania sunt zece locuri de muncă disponibile pentru muncitori în producție. Olanda are șase locuri de muncă pentru lucrători în seră de flori.





Malta pune la dispoziție șase locuri de muncă pentru administrator system IT, inginer automatizare asigurarea calității, consultanți tehnici, inginer electrician, director adjunct calitate. Slovenia are trei locuri de muncă pentru muncitori forestieri. Finlanda oferă două locuri de muncă pentru instalatori de ascensor, iar Estonia are un loc de muncă disponibil pentru inginer șef.





Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 199 locuri de muncă vacante. Norvegia are cele mai multe oferte, cu un total de 55 locuri de muncă pentru tinichigiu auto, mecanic auto camioane și echipamente grele, îngrijitor clădiri, muncitor acvacultură, personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții.Irlanda oferă 31 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane și șoferi autocar.