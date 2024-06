Peste 50.000 de locuri de muncă vacante la nivel național, dar și în rețeaua EURES, anunțate de ANOFM

Potrivit reprezentanților ANOFM, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (3.388); manipulant mărfuri (2.443); lucrător comercial (2.401); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (2.059); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.016); curier (1.820); ajutor bucătar (1.004); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (982); șofer de autoturisme și camionete (887); ambalator manual (866); conducător auto transport rutier de mărfuri (798); sudor (788) etc.





Din cele 52.094 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 3.100 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (optometrist; consilier/ expert/ inspector/ referent specialitate financiar-contabilitate; inginer în diferite domenii de activitate; programator; manager etc.), 11.261 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; casier; ajutor bucătar; ospătar etc), restul de 25.669 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat în industria confecțiilor etc).





Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 289 locuri de muncă vacante. În Norvegia sunt 147 de locuri de muncă pentru muncitori acvacultură, mecanici autovehicule sau





camioane, sudori/montatori, mecanici motoare, vopsitor auto, tinichigiu auto, mecanic auto, montator structuri metalice. În Finlanda sunt 75 de locuri de muncă pentru muncitor necalificat în agricultură culegător în căpșuni, muncitor necalificat în agricultură - culegător de fructe și legume. În Letonia sunt 30 locuri de muncă pentru sudor. În Germania sunt 27 de locuri de muncă pentru muncitor în producție, tehnician electronist, lucrător în producție – procesare produse din carne și sudor.

În Italia sunt cinci locuri de muncă pentru fizioterapeut, asistenți sănătate/infirmieri, asistent medical. În Olanda sunt trei locuri de muncă pentru șofer autobuz, iar în Malta sunt două locuri de muncă pentru proiectant inginer mecanic.