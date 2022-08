Lemnele "au luat foc" din cauza preţurilor! "Aşteptăm subvenţia ca să vedem ce vom face la iarnă!"

În cazul celor care vor să folosească panouri fotovoltaice, ministrul anunță simplificarea procedurilor programului „Casa verde”, după modelul folosit la „Rabla pentru electrocasnice”. Menţionăm că toate aceste propuneri vin în contextul în care prețurile la încălzire şi cele la lemne au crescut foarte mult în ultima perioadă. Aşadar, noul ajutor vine în compensarea preţului care a crescut substanţial în ultima perioadă. Care este situaţia în teritoriu? Preţurile au crescut cu mai bine de 200 de lei, comparativ cu anul trecut, când un metru ster de lemne nu depăşea 500 de lei. Chiar și așa, însă, oamenii sunt în continuare preocupaţi de achiziţionarea de lemne de foc, pentru că, indiferent că stau într-o vilă sau într-o cocioabă, nimeni nu vrea să dârdâie de frig în casă.





La momentul actual, în judeţul Constanţa, preţul lemnelor a ajuns la 700-800 pe metru ster, în acest preţ intrând şi transportul lor până la domiciliul clienţilor. Aşadar, pentru acest preţ puteţi cumpăra lemne gata tăiate la circa 25 centimentri şi beneficiaţi de transport gratuit la domiciliu, dar, atenţie, numai dacă locuiţi în municipiul Constanţa.



Fără transport gratuit în mediul rural



Pentru cei din mediul rural, tariful de transport se negociază. „Noi vă aducem gratuit lemnele de foc, dar numai dacă staţi în oraş. Uite, vi le tăiem, vi le urcăm în maşina albă din curte şi vi le aducem la poartă”, ne-a declarat un angajat al unei astfel de firme de pe strada Aurel Vlaicu din Constanţa.





În ceea ce priveşte marfa pe care astfel de firme din oraş o oferă, în mare parte, acestea comercializează lemne de fag, stejar, carpen, salcâm. Din păcate, oamenii nu au dat buzna să le cumpere, chiar dacă peste numai o zi intrăm în luna septembrie. Unii încă mai speră că poate-poate or mai scădea preţurile, alţii aşteaptă să îşi primească salariile pentru a se putea aproviziona de iarnă. „Prețul lemnului de foc a crescut considerabil față de anul trecut, principalele cauze fiind creșterea prețurilor la energie și gaze, precum și blocajele din administrația silvică, din câte am înţeles. Dacă anul trecut un metru cub de lemn de foc putea fi cumpărat cu 500 de lei, anul acesta costă cel puțin 700 de lei. Noi încă suntem pe gânduri ce să facem. Aşteptăm subvenţia ca să vedem ce vom face la iarnă. Încă mă gândesc: să încălzesc numai camera copiilor şi baia sau să las căldura să meargă şi în celelalte camere? Dacă fac acest lucru, trebuie să scot din portofel mult mai mulți bani și nu prea am de unde să îi scot”, ne-a declarant Virgil P. din Constanţa.





Un lucru nu tocmai îmbucurător este şi că oamenii consumă, în general, pe iarnă cel puţin 4-5 metri cubi, dar asta depinde şi de cât de cald vor să aibă în casă, cât timp etc. „Eu şi familia mea am cumpărat o tranşă de lemne la 700 de lei. Nişte vecini ne-au spus că este mai puţin, dar, de fapt, nu este aşa. Acesta este doar prețul la ei, în documente. În prețul cu care cumpărăm noi, oamenii de rând, se adaugă tot, spartul lemnelor, transport, încărcat, descărcat şi uite-aşa se ajunge la suma de pe piaţă. Câte lemne băgăm în foc? Asta depinde de iarnă. Poți consuma, de exemplu, o tonă pe cameră sau poți consuma mult mai mult dacă iarna este grea și începi să faci focul din luna octombrie și continui până la începutul lui mai”, a adăugat Marinela A. La rândul său, George B. a precizat că lui nu îi ajung, de exemplu, într-o iarnă şapte metri steri de lemne şi îşi ia mereu altele, dar cu ţârâita, după cum îi permite situaţia financiară. Şi ca el sunt mulţi alţii, din păcate…





Pe scurt, ministerul va propune un sprijin de 150 de lei pentru fiecare metru cub de lemn cumpărat cu factură. „Vom propune ca toți cetățenii care cumpără lemn de foc să beneficieze de acest sprijin, am vorbit cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale și pregătim un sistem informatic pentru implementare, dar totul depinde și de alocațiile bugetare, de resursele bugetare, dar sper ca în cursul lunii septembrie acest program să se aprobe”, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna.