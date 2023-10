Marcel Ciolacu anunță creșterea pensiilor. Cu cât se vor majora de la 1 ianuarie 2024

Aflat într-o vizită oficială la fabrica Ford de la Craiova, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre forma finală a legii pensiilor, formă agreată deja de Ministerul Muncii cu reprezentanții Comisiei Europene. Aici, Ciolacu a anunțat că de la 1 ianuarie 2024, pensiile românilor se vor mări cu 13,5%.







La Craiova, fostul ministrul al Muncii, Lia Olguța Vasilescu a dat asigurări, de lângă premierul Ciolacu, că legea pensiilor va corecta inechitățile din sistem și a precizat că 90% din procedura de reevaluare a pensiilor este deja finalizată.







“Se corectează inechitățile și s-au făcut pași foarte importanți și în ceea ce

privește procedura de reevaluare a pensiilor. Așa cum știți, este aproape de 90% această procedură de reevaluare a pensiilor. În momentul în care se va finaliza, practic se va putea face imediat tranziția pe noua lege”, a declarat fostul ministru al Muncii.







Premierul a punctat faptul că legea pensiilor trebuie coroborată cu inflația, așa cum prevede legea. Acesta a precizat că de la 1 ianuarie, toată lumea va beneficia de pe urma noii legi.







„Avem legea cu inflaţia. Anul trecut s-a făcut o excepţie, pentru că, dacă s-ar fi pus inflaţia, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult şi am avut cea mai mare inflaţie 14,5 media şi a fost acea discuţie. Anul acesta avem inflaţia cea mai mare în acel an, la fel, este inflaţie medie de 13,5. De la 1 ianuarie toată lumea primeşte la fel. Inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor”, a spus premierul.







Premierul a dat asigurări că de la 1 ianuarie 2024 toate pensiile se vor mări cu 13,5%, odată cu inflația. În caz contrar, premierul a precizat că dacă nu respectă acest principiu, legea va fi declarată neconstituțională. Astfel românii vor avea o pensie mai mare în 2024 cu 13,5%, decât în anul 2023.







„Este o inflație medie de 13,5% și de la 1 ianuarie toată lumea primește, la fel, și pensiile mari și pensiile mici, toată lumea. Așa e legea neconstituțională dacă se aplică altfel. Inechitățile se vor repara. În noua lege a pensiilor e cu totul altceva. Deci, la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5%, indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc și așa am convenit și cu Comisia ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie, ca pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti, să o pună în aplicare”, a conchis Marcel Ciolacu.