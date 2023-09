GALERIE FOTO Peste 6.000 de constănțeni au participat la Ziua Curățeniei Naționale

Let’s Do It, Romania! a desfășurat o nouă ediție a Zilei de Curățenie Națională, în 16 septembrie.







În acest an, peste 6000 de voluntari “Let’s Do It” din județul Constanța au igienizat zeci de terenuri în zone apropiate sau de pe raza unor localități precum Mangalia, Eforie, Albești, Limanu, Băneasa, Hagieni, Hârșova, Cumpăna, Ostrov, Mihail Kogălniceanu și Constanța. Câteva zeci de tone de deșeuri au fost strânse și predate operatorilor de salubrizare, printre care și Polaris M Holding. La curățenie s-au alăturat elevi și studenți de la zeci de unități de învățământ din județ alături de reprezentanți de la: Garda de Mediu Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, Direcția Silvică Constanța.













În municipiul Constanța, voluntarii au curățat spațiul verde al parcului de lângă Campusul Universității Ovidius, de unde au colectat în saci peste o sută de kilograme de deșeuri, preponderent ambalaje din plastic și pet-uri din timpul sezonului estival.



















Voluntari din județele Alba, Argeș, Arad, București/Ilfov, Bihor, Bistrița Năsăud, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea au curățat pe 16 septembrie mai multe spații publice verzi din zonele de proximitate ca să redea frumusețea naturii, să strângă deșeurile, dar și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune.













Partenerii și invitații instituționali Zilei de Curățenie Națională din 2023 sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.













Companiile care susțin misiunea Let’s Do It, Romania! sunt: BCR, Cargus, Decathlon și FINO.

Let’s Do It, Romania! are ca parteneri media KISS FM, voyo.ro și stirileprotv.ro







