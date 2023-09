Voluntarii “Let's Do It, România!” au adunat o mie de tone de deşeuri de pe cursurile apelor

O mie de tone de deşeuri au fost colectate de către voluntarii “Let's Do It, România!”, cu ocazia Zilei Curăţeniei Naţionale, conform unei postări publicată, luni, de Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR), pe propria pagina de Facebook.







“We Did It again! 2.000 de angajaţi, peste 100 de cursuri de apă, 200 de acumulări, 1.000 de tone de deşeuri - acesta este bilanţul nostru realizat de Ziua Curăţeniei Naţionale, alături de voluntarii de la "Let's Do It, România!". Televizoare, cauciucuri, îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale de construcţie etc. adică tot ce nu mai aveau nevoie oamenii prin casă au fost găsite de colegii noştri, adunate, strânse în saci şi transportate la gropile de gunoi. Astăzi avem ape mai curate! Dar până când? Răspunsul depinde de fiecare dintre noi”, a transmis sursa citată.







La evenimentul de ecologizare şi-au adus aportul şi: Apele Române Crişuri, Apele Române Someş-Tisa, Apele Române Banat, Apele Române Jiu, Apele Române Olt, Apele Române Argeş-Vedea, Apele Române Buzău-Ialomiţa, Apele Române Dobrogea-Litoral, Apele Române Siret, Apele Române Prut-Bârlad şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).