Mare atenţie de unde cumpăraţi cadouri de Crăciun! Ce spune Protecţia Consumatorilor

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANCP), Paul Anghel face o serie de recomandări, în apropierea sărbătorilor de iarnă. El le transmite tuturor să acorde o atenţie deosebită în această perioadă comercianţilor şi pieţelor online care nu au sediul în Uniunea Europeană, având în vedere că luna decembrie aduce diverse cadouri, de la produse cosmetice, bijuterii, până la confecţii textile şi încălţăminte.„Atenţie la comercianţii şi pieţele online care nu au sediul in Uniunea Europeană! Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionează produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană, capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată. Este recomandat a se utiliza cardul pentru a face plata atât în magazine, cât şi online. Astfel, se câştigă timp, se vor ţine cheltuielile sub control, având mereu acces la extrasul de cont din aplicaţia băncii. În plus, vă puteţi bucura de extra avantaje precum cashback şi discount-uri, iar în unele situaţii, precum cazurile de fraudă, vă puteţi recupera suma plătită”, a precizat şeful Protecţiei Consumatorilor.În cazul produse cosmetice, el sfătuieşte consumatorii să fie atenţi la o serie de detalii care să îi certifice faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea/etichetarea lor respectă prevederile legale în vigoare.Astfel, consumatorii trebuie să achiziţioneze produse cosmetice numai din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea nevoie în cazul unei reclamaţii.În plus, Paul Anghel atenţionează asupra faptului că produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie, cum ar fi tarabele sau persoane fizice care le comercializează „cu sacoşa”; să fie atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, produsele provenind cu siguranţă din filiere paralele.De asemenea, consumatorii trebuie să ştie că unii producători şi importatori „de marcă” au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii. Astfel, pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE.În ceea ce priveşte bijuteriile, care se vând peste tot, de la tarabe până la supermarket-uri, magazine de bijuterii şi târguri de cadouri organizate în perioada premergătoare Crăciunului, contează foarte mult locul de unde aleg să le cumpere, a subliniat Anghel.„Dacă se optează pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semipreţioase, ar fi bine să o cumpăraţi numai din magazine autorizate să vândă astfel de astfel de produse. O bijuterie din argint vândută la colţ de stradă şi al cărei preţ este mic nu poate fi din argint”, a mai spus acesta.