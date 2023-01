Medicii evită să se angajeze la Centrul de Transfuzii! "Noi am făcut tot ce se poate!"

În altă ordine de idei, reprezentanţii instituţiei fac un nou apel către populaţie de a dona sânge. Toate acestea în condiţiile în care solicitările de sânge şi componente sanguine ale spitalelor din judeţul nostru sunt în creştere, dar numărul donatorilor se menţine în această perioadă la un nivel insuficient, comparativ cu cererile. Astfel, pacienţi cu boli grave, copii şi adulţi, au nevoie de tratament transfuzional, iar fără ajutorul donatorilor de sânge, nu li se poate asigura acest tratament.





Din păcate, numărul celor care trec zilnic pragul CRTS este redus, comparativ cu perioada de dinainte de pandemia de Covid-19. Nu acelaşi lucru se poate spune despre numărul celor care au nevoie de tratament transfuzional, bolnavi cu diferite afecţiuni sau victime ale unor accidente rutiere, aflaţi în stare extrem de gravă, care au nevoie de acest lichid vital numit sânge.



„La acest moment, ne încadrăm în media din 2020, ne vin în jur de 40 de persoane pe zi, dar înainte de pandemie aveam în jur de 50 de pungi recoltate pe zi, deci mai mulţi donatori. Nu am mai reuşit să recoltăm aceleaşi cantităţi de atunci şi nevoie de sânge este tot timpul. Situaţia nu a revenit la nivelul anterior. În ceea ce priveşte rezervele, într-un centru de transfuzii, acestea se stabilesc pe baza analizei statistice din anii anteriori, să acopere un anumit număr de zile. Noi avem rezerve, dar dacă peste o oră are loc un accident, tot ceea ce am pus deoparte se poate epuiza rapid, pentru că pungile pe care le avem nu stau aici o lună de zile, sunt folosite repede. Desigur, avem stocuri pentru a face faţă urgenţelor care apar în afara solicitărilor curente. Cele mai multe solicitări le avem de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dar şi de la Mangalia, Medgidia, de la toate unităţile care au secţii de ATI, Oncologie, Hematologie, Chirurgie, Ginecologie şi pot, oricând, să aibă cazuri urgente sau care au necesar transfuzional mare. Uneori, avem zile cu solicitări foarte mari, care ar corespunde triplului colectei centrului, în special din partea Spitalului Judeţean, fără ca de acolo să se promoveze donarea de sânge. Atenţie! Nu toţi medicii promovează donarea. De fapt, numărul celor care fac acest lucru este foarte redus”, a declarat şeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă, pentru „Cuget Liber”.





Program de lucru şi în weekend pentru donatori



Pe această cale, constănţenii sunt rugaţi să doneze în număr cât mai mare vineri, 20 ianuarie, pentru că luni, 23 ianuarie şi marţi, 24 ianuarie, centrul este închis. Dacă nu aveţi timpul necesar în cursul săptămânii, cadrele medicale vă aşteaptă şi în ultima sâmbătă din lună, începând cu luna februarie, între orele 8:00 şi 13:00. Ca şi până acum, donatorii trebuie să aibă maximum 65 de ani şi obligatoriu să nu fi suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă. În privinţa avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Ca şi până acum, donatorii vor primi şapte tichete de masă, o zi liberă la locul de muncă în ziua donării, în cazul donatorilor salariaţi, sau o zi de scutire de la frecvenţă în ziua donării în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge.





„Noi am făcut tot ce se poate, dar nu suntem singurul centru din ţară care se confruntă cu deficit de personal, în acest domeniu. Din păcate, este o situaţie care se extinde. Dăm mereu anunţuri de angajare, dar mai rămâne ca şi medicii să îşi dorească să lucreze într-o instituţie organizată”, a declarat şeful CRTS, dr. Alina Dobrotă. Cu toate acestea, chiar şi cu mai puţini medici, activitatea se desfăşoară zilnic fără sincope.