Nămolul refolosit de la Techirghiol, dăunător. Vânzătorii dau țepe pe plaje!

Medicii de la mare atrag atenția să nu mai cumpăraţi nămol de la vânzătorii de pe plajă. Nămolul poate face mai mult rău decât bine. Comercianţii ambulanţi îl extrag din zona de deversare a Sanatoriului Balnear din Techirghiol. Iar utilizarea lui, practic reutilizarea în aceste condiţii, poate provoca infecţii sau alergii grave ale pielii.Mii de oameni vin în fiecare vară la Techirghiol ca într-un loc magic, pentru că vor să se vindece de diferite boli cu băi de nămol. Nămolul de Techirghiol conţine fier, siliciu şi alte minerale. Studiile demonstrează faptul că nămolul contribuie la întărirea sistemului imunitar, la detoxifierea organismului şi chiar reduce stresul, atunci când este luat din surse sigure.„Sfătuim turiştii să nu cadă în plasa vânzătorilor ambulanţi şi să cumpere nămol, deoarece nu cunoaştem sursa de provenienţă a acestui nămol”, transmite Elena Valentina Ionescu, medic specialist.Pentru o cură balneară corectă, organismul are nevoie de cel puţin 14 zile de tratament, iar şedințele ar trebui să aibă loc sub îndrumarea unui specialist. Intrarea pe plaja sanatoriului Balnear de la Techirghiol costă 25 de lei pe zi, iar un abonament pe 10 zile are prețul de 200 de lei.