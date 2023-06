Condițiile oferite de Băile Reci, motiv de reclamație. Dar cu nesimțirea unora dintre clienți cum rămâne?

În prezent, aplicaţiile de nămol sapropelic se pot face la Băile Reci din Eforie Nord sau la cele din Techirghiol. Cum spuneam, căutare au, dar lumea este nemulţumită că este nevoită să parcurgă distanţe apreciabile prin apa mării printre zeci de pietre şi pietricele. „Eu mă duc la Băile Reci pentru artrita pe care o am. Nici bine nu am pus piciorul în apă, că am şi dat de o piatră. M-am împiedicat de ea şi era cât pe ce să-mi sparg dinţii”, ne-a mărturisit Alina V. „În weekend am mers acolo cu familia. Am vrut să petrecem un sfârşit de săptămână la mare şi era să îl petrec în spital. Imediat ce am intrat în apă, am alunecat pe o piatră. Nu este normal să fie atât de multe şi nimeni să nu ia nicio măsură, să nu le strângă”, a spus la rândul său, Costin M.











Cum poate fi rezolvată această situaţie jenantă? La Eforie Nord nu știm ce și-a propus conducerea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, pentru că nu am reușit să luăm legătura cu managerul instituției, Anatoli Covaleov.











La Techirghiol, în schimb, managerul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare, Elena Roxana Ţucmeanu, ne-a declarat că singurii care pot rezolva situația sunt cei de la Agenția pentru Protecția Mediului. „Eu nu pot să intervin. M-am străduit, am băgat nămolarii să verifice perimetrul de intrare în lac, din dreptul Băilor Reci. Nu ţine de mine să intervin la celelalte plaje amenajate, nu am putut face prea mult în acest sens, pentru că se strică ecosistemul. Pietrele acelea au și ele un rol, mai ales asupra generaţiilor de Artemia salina (crustacee acvatice) care se înmulțesc şi trăiesc în acest lac și, cel mai important, contribuie la formarea acestui nămol atât de prețios. Pentru ca oamenii să nu mai aibă probleme, se poate intra cu încălțăminte specială, cum se mai procedează, de altfel. Nu pot sugera altceva. Nămolarii se bagă periodic în apă să caute eventual resturi aruncate de inconștienți... sticle, țevi, sârme, cioburi. La un moment dat, am găsit până și o chiuvetă spartă în apă. Să nu mai spun de lipsa de respect a unora dintre persoane, de la mucuri de țigară aruncate, smuls para de la duş. Săptămânal le completăm. Toate acestea în condițiile în care, la pavilionul Băile Reci al Sanatoriului, intrarea a rămas tot 25 lei, sumă în care intră șezlong, vestiar, toaleta, duşul cu apă sărată din lac, duşul cu apă menajeră caldă, salvamar, asistenţa medicală. Noi nu am mărit prețul și avem chiar reducere în cazul abonamentelor”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.











Cu toate acestea, personalul are de-a face deseori cu oameni nepăsători, ignoranţi, necivilizaţi. Din păcate, se pare că nesimţirea unora atinge cote maxime. Nu o dată, la toalete, îngrijitoarele fac curat şi sunt nevoite să spele inclusiv pereții de… stropi maronii, pentru că unii constănţeni sau turişti îi mânjesc cu materii fecale. În concluzie, degeaba încerci să le asiguri unora tot confortul, degeaba se fac anual renovări, le amenajezi plajele cu vestiare, grupuri sanitare cu dușuri, puncte de prim ajutor și nisip fin, pentru că ei nu dau doi bani. Ba dimpotrivă, ca(l)că totul în picioare şi nu respectă munca altora…





Despre efectele benefice ale nămolului şi apei sărate din lacul Techirghiol există menţiuni încă de pe vremea romanilor, acestea fiind recomandate în tratamentul unei palete diversificate de afecţiuni, în special reumatice, ortopedice, dermatologice, prevenirea rahitismului, dezvoltarea armonioasă a scheletului copiilor etc.