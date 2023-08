Nereguli descoperite pe litoral chiar de ministrul Mediului, Mircea Fechet

În deschiderea evenimentului, ministrul Mediului a prezentat principalele probleme din domeniul colectării separate a deșeurilor și măsurile care trebuie luate în acest sens. „Astăzi a fost a patra conferință. Marea majoritate a românilor consideră că, odată mai bine informați, vor reuși să colecteze separat deșeurile cu mai multă ușurință. Bineînțeles că aceste măsuri nu sunt suficiente, nu vor remedia problemele cu care România se confruntă. Suntem, din nefericire, codașii Europei la capitolul colectare selectivă, la reciclare. Împreună cu ministrul Educației, Ligia Deca, am decis să alocăm 100 de milioane de lei pentru Săptămâna verde în școli. Cu acești bani copiii vor învăța să fie mai atenți, în speranța că acasă îi vor învăța și pe părinți.



Ministerul Mediului investește, pentru prima dată, suma de 1,2 miliarde de euro pentru insulele ecologice. Acest eveniment se desfășoară în contextul unor programe regionale derulate în întreaga țară. Am discutat, în principal, în acțiunile mele, despre colectarea selectivă separată. Aceste măsuri nu sunt suficiente și nu vor remedia problemele României. De aceea investim în insule ecologice, în centre de adunare voluntară. Am discutat cu primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, despre problemele de mediu cu care se confruntă județul acesta. Vreau să trag un semnal de alarmă în legătură cu prezența plasticului din apele României. Cele mai multe deșeuri din țară sunt făcute din plastic. Un procent de este 68% reprezintă plastic de unică folosință sau pet. Noi trebuie să discutăm despre plasticul de unică folosință și despre deșeurile din Marea Neagră. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat peste 930 de sancțiuni în ultimele patru zile, iar amenzile sunt de peste 3 milioane de lei. Cea mai mare problemă pe care am remarcat-o este colectarea neselectivă. Am descoperit un operator care umplut pomii cu pulberi în Pădurea Comorova. Ne-am confruntat cu abandon de deșeuri la Costinești și la Vama Veche”, a declarat Mircea Fechet.





În completarea lui, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a pus accent pe numărul uriaș de nereguli remarcate de instituție în doar câteva zile de la demararea acțiunilor. „Atunci când mergem pe litoral, mergem să facem aerosoli, nu să inhalăm emisiile de pulberi de la șantierele neîngrădite, nu să fim afectați de disconfortul provocat de deversările de ape uzate și, cu siguranță, vrem să privim marea, ci nu un peisaj dezolant de deșeuri abandonate sau colectate neselectiv. După numai patru zile, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat peste 930 de sancțiuni pe litoralul românesc, atât la operatori economici și la unitățile administrativ teritoriale, cât și la persoane fizice. Până acum, amenzile se ridică la 3 milioane de lei în numai patru zile. Asta denotă faptul că sunt probleme mari în ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor și abordarea legislației de mediu”, a precizat Andrei Corlan, la Constanța.





Întâlnirea cu presa a avut loc pe plaja Modern din Constanța și au mai fost prezenți, alături de ministru, secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Dan Chiru, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale.