Neversea și Kiss FM caută cea mai cool DJ-iță care va urca pe scena festivalului

Mai este o lună până când ne vom întâlni la malul mării la cea mai caliente ediție Neversea de până acum.Neversea, The Queen of Festivals și Kiss FM dau startul campaniei “Fii DJitza Kiss FM la Neversea!” și caută cea mai cool regină a mixurilor. Vino să faci valuri la mainstage b2b Partydul.Doritoarele trebuie să uploadeaze un set de minimum 30 de minute, să completeze formularul de pe site-ul kissfm.ro, să răspundă la întrebarea “De ce ești tu cea mai potrivită să pui muzică pe scena Neversea?” până pe 30 iunie.Neversea are loc între 4-7 iulie 2024 la Constanța. Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a șasea ediție a festivalului Neversea o pot face de aici.Nu rata întâlnirea cu Maluma, Mahmut Orhan, G-Eazy, Bebe Rexha, Steve Aoki, Don Diablo, Salvatore Ganacci și mulți alții.România se află pe harta marilor evenimente la nivel global și datorită festivalului Neversea, care a avut cea mai rapidă ascensiune în Top 100 Festivals, unde ocupă locul 41 și marchează un nou record în cele 5 ediții ale sale.Cele patru apusuri și patru răsărituri de la Neversea sunt așteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care își promit că vor dansa și vor cânta alături de artiștii favoriți. În cele 5 ediții de festival, peste 1.2 milioane de iubitori Neversea s-au bucurat de experiența memorabilă de la malul mării.