O biserică ctitorită în urmă cu peste 200 de ani va fi, în sfârşit, reabilitată

Unul dintre cele mai vechi şi frumoase lăcaşuri de cult din Vâlcea - Biserica Goruneşti din oraşul Bălceşti, satul Popeşti, care are printre ctitori haiduci ai locului de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a fost prinsă într-un proiect de reabilitare, primind astfel şansa de a fi salvată, precizează Agerpres. În cei aproape 230 de ani, care au trecut de când a fost ridicată, bisericuţa nu a suferit intervenţii majore, păstrând multe dintre elementele iniţiale, între care se remarcă pictura interioară şi cea exterioară.Monument istoric de categoria B, biserica din Goruneşti are două hramuri - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul şi a funcţionat până pe la mijlocul anilor '80 ai secolului trecut, când a fost abandonată de localnici pentru că nu era racordată la curent electric şi nici nu avea încălzire. Lăcaşul de cult a fost construit în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, ca parte a complexului boieresc din zonă şi servea şi ca turn de apărare, fiind situată pe o culme de deal de unde se putea observa cu uşurinţă singura cale de acces către sat. Legendele locale spun că ea ar fi fost ridicată de haiducii care l-au prădat pe boierul locului.Construită în formă de navă, biserica se remarcă în primul rând prin pictură, la exterior fiind filozofii greci şi sibilele, dar care are şi o reprezentare particulară a Raiului şi Iadului pe care sunt trecute, în chirilică, numele păcătoşilor din comunitate. Aceasta a fost realizată pe la 1809 de zugravul Nicolae şi s-a păstrat în mare parte intactă. La fel şi cea de interior, unde doar ctitorii haiduci au fost acoperiţi cu multă vreme în urmă cu o altă frescă, astfel că din vechea pictură care-i înfăţişa se mai vede doar o mână îmbrăcată în costum popular care ţine biserica. Probleme sunt şi la structura de rezistenţă a imobilului, zidurile având fisuri, iar în interiorul bisericii sunt urme vizibile că s-a încercat introducerea unor bări metalice. De asemenea, a dispărut şi turnul clopotniţă, care s-a dărâmat de-a lungul timpului, iar în urmă cu câţiva ani a fost schimbat şi acoperişul care se degradase foarte mult. În rest, cel puţin în ultimele decenii, nu s-a intervenit asupra acestui lăcaş de cult.