Ovidius Clinical Hospital a inaugurat un spital nou, dedicat bolilor oncologice și cardiovasculare

Ovidius Clinical Hospital, cel mai mare spital privat multidisciplinar din Sud-Estul României, a inaugurat miercuri, 5 aprilie, noul spital ce integrează un Centru de Oncologie și Radioterapie, Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, precum și primul Centru de referință Siemens Healthineers din România. OCH reprezintă cea mai mare investiție privată în domeniul sănătății din Sud-Estul României, din 1989 până astăzi, de 38 milioane de euro, reprezentând 12.000 de mp construiți și 154 de paturi.Ovidius Clinical Hospital, cel mai mare spital privat multidisciplinar din Sud-Estul României, a fost înființat în urmă cu aproape un deceniu de un grup de medici constănțeni și oferă anual servicii medicale pentru peste 70.000 de pacienți.Noul Spital OCH, inaugurat la început de aprilie 2023, a fost finalizat în doar 15 luni și integrează un Centru de Oncologie și Radioterapie, Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, precum și primul Centru de referință Siemens Healthineers din România.Centrul de referință Siemens Healthineers este primul din România și al zecelea la nivel european cu soluții de inteligență artificială, inclusiv de asistență pentru scanare la distanță, va oferi posibilitatea de training și specializare pentru toți medicii din România.Ultima investiție OCH în tehnologii medicale de ultimă generație, implementate la Constanța în premieră, se ridică la valoarea de 8,1 milioane euro. „Sub sloganul «Aducem performanța acasă» și pornind de la un demers de planificare bazat pe nevoile pacienților, am decis să ne extindem activitatea în aceste arii medicale atât de necesare oamenilor”, declară Ș.L. Dr. Nicolae Ciufu, fondator și director medical OCH.„Starea de sănătate o măsurăm, o știm, o vedem, dar soluțiile și rezolvările vin de la nivel local, de acolo unde se tratează pacientul. Și asta este ce am construit noi: o soluție la probleme noastre de sănătate. Acum și aici. Iar acest lucru are un mare impact”, spune Ș.L. Dr. Bogdan Pană, Director de Cercetare și Dezvoltare OCH.Centrul de Oncologie și Radioterapie OCH are în componență o secție clinică de oncologie medicală, cu 32 de paturi, din care șase sunt pentru îngrijiri paliative, departament de radioterapie, compartiment de chimioterapie, compartiment de îngrijiri paliative și terapia durerii, spitalizare de zi și compartiment de studii clinice. Aici vor putea fi trataţi cel puțin 1.500 de pacienți pe an prin radioterapie și 3.500 prin chimioterapie.„Acest centru OCH dedicat pacientului oncologic este unul de același nivel cu orice alt centru similar din Europa. La OCH, suntem pregătiți să luptăm cu cancerul!”, a declarat prof. Dr. Laura Mazilu, medic primar oncolog și coordonatoarea Clinicii de Oncologie OCH.Centrul de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară OCH are 32 de paturi, bloc operator cu două săli de operații, una dedicată chirurgiei cardiace și una dedicată cardiologiei intervenționale și chirurgiei cardiace, prima sală hibrid din zona Dobrogei, și 10 paturi de Terapie Intensivă Coronarieni, de nivel maxim de competență.OCH introduce în premieră în România cel mai nou și performant angiograf – Artis Icono Floor de la Siemens Healthineers, care setează noi standarde de performanță clinică. Totodată, centrul este echipat cu sistem de ecografie intravasculară de la Boston Scientific, sistemul de circulație extracorporeală pentru operațiile pe cord deschis LivaNova și toate dotările necesare unui centru de nivel european. În centrul de cardiologie OCH pot fi tratați anual peste 1.800 de pacienți.Complementar echipamentelor existente, în noul spital pacienții au posibilitatea de a efectua scanări cu sistemul RMN de 3 Tesla, Magnetom Lumina cu tehnologie BioMatrix, un computer tomograf, Somatom Go Top cu 128 slice-uri, și un Ecograf Sequioa care oferă diagnostic de precizie și care asigură un confort superior persoanei investigate. Aceste echipamente sunt interconectate prin Syngo Virtual Cockpit, un sistem asistat de inteligență artificială, primul instalat de Siemens Healthnieers în regiunea de Sud-Est a României.