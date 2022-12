Pensionarii se împrumută ca să aibă ce pune pe masa de sărbători. "Suntem îngenuncheați de viaţa scumpă"

„Eu sunt doar unul dintre vârstnicii care se zbat în sărăcie și număr câte zile au mai rămas din iarnă. Viața este foarte grea, iar moartea soţului meu m-a afectat foarte tare. Am îndurat multe, însă niciodată nu am simțit lipsurile ca acum, din cauza scumpirilor la alimente şi utilităţi. Trăim vremuri grele şi suntem, efectiv, îngenuncheați de viaţa scumpă pe care o trăim. Eu încerc să fac economii cât pot, nu dau drumul nici la căldură tot timpul, mai pun o pătură în plus pe mine şi sper că Dumnezeu va avea grijă și de mine”, ne-a mărturisit bătrâna, cu lacrimi în ochi.





În aceeaşi situaţie tristă se află multe persoane de vârsta a treia, cărora nu le ajung pensiile pentru a plăti facturile mărite la energie electrică, gaze, dar mai ales pentru a-şi cumpăra medicamentele fără de care nu pot sta. Cum spuneam, majoritatea fac rost de bani pentru masa de Crăciun, alţii vor să procedeze ca pe vremea când erau salariaţi şi vor să le facă mici cadouri celor dragi, dar nu îşi permit. Pentru toţi aceşti bătrânei, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este soluţia ideală, mai ales că împrumuturile se obţin extrem de rapid, desigur, dacă îndeplinesc toate condițiile.





În faţa acestei instituţii care se ocupă cu întrajutorarea persoanelor vârstnice am întâlnit mulți oameni. Unii dintre ei s-au prezentat doar pentru a-şi plăti cotizaţiile, dar alţii au mers la CARP cu intenţia de a lua niscaiva bani împrumut, pentru a avea ce pune pe masă de sărbători, pentru medicamente, pentru toate neajunsurile cu care se confruntă zi de zi. „Vreau să am şi eu pe masă produsele tradiţionale cu care m-am obişnuit încă de când eram tânără. În plus, mi s-a stricat patul şi trebuie să cumpăr unul nou, pentru că nu pot dormi pe jos. Văd eu cum dau banii înapoi după aceea. Acum, important este să trecem cu bine şi de sărbătorile acestea”, ne-a spus mâhnită Emilia P., o femeie pe care am cunoscut-o pe holurile CARP. Este clar că împrumuturile reprezintă singura soluţie de a face rost de un ban în plus în această perioadă. Pentru Andreea B., Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare din an. Din păcate, bătrânica a rămas văduvă şi îi este foarte greu să ducă în spate toate cheltuielile casei, să plătească utilităţile, să îşi cumpere tratamentul recomandat de medic şi să îşi ia de-ale gurii.