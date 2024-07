Plafoane mici, probleme mari. "Îmi repar dinţii pe bucăţele, când mă cheamă stomatologul"

Şi Victor M. este de aceeaşi părere: „Banii sunt puţini, iar noi, pacienţii suntem mulţi. Eu, de exemplu, am o dantură foarte proastă, dar nu am banii necesari să o repar, aşa că o fac pe bucăţele, când mă cheamă stomatologul şi are plafon”, a adăugat bărbatul. „Numai scoaterea nervului unui dinte monoradicular, plus o obturație de canal a ajuns să coste cam 400 de lei. O consultaţie costă 150 de lei în majoritatea cabinetelor, obturaţiile costă şi ele destul de mult”, a spus Melania G.



Banii nu ajung decât pentru câţiva pacienţi



Menţionăm că, la ora actuală, CJAS Constanța are contract cu 166 de furnizori, la care activează 315 medici. Ce pot face doctorii cu aceşti bani? Este clar că nu minuni. Mai mult decât atât, unii dintre ei sunt nevoiţi să facă liste de aşteptare, deoarece cu sumele de care dispun nu pot acoperi, în general, decât câteva proteze totale, pentru care tariful este de aproximativ 1.200 de lei.





Dr. Andreea Lorena Sârbu ne-a declarat că, de cele mai multe ori, plafonul nu îi ajunge decât pentru trei, patru persoane.



„De exemplu, o proteză este 1.200 de lei. Banii nu acoperă serviciile pentru mai mulţi pacienţi. Putem face în cadrul plafonului o consultaţie, o carie, un detartraj etc. Cert este că încercăm să îi ajutăm mereu pe cei cu posibilităţi financiare reduse, copiii, bătrânii”, ne-a declarat medicul.





Dr. Roxana Mihai nu este în contract cu CJAS, dar dacă ar trebui să se încadreze în acest plafon lunar, spune că ar putea face câteva lucrări, extracţii, proteze. Şi dr. Eda Vuap Cadâr este de părere că un medic poate realiza circa patru proteze decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.





„Medicii de familie nu au plafon. La ei există servicii decontate per capita. La noi, în schimb, există un plafon foarte mic. Dacă un medic face contract cu Casa și i se dau, să zicem, 6.000 de lei pe lună, dacă termin acest plafon și vine un pacient cu o urgență, eu sunt în postura în care nu știu ce să fac cu pacientul. Dacă îi spun pacientului că nu mai am plafon îmi încalc codul deontologic și acel om mă poate reclama că nu am vrut să-l tratez pe banii Casei. Ce fac cu el?”, ne-a declarat un medic.





„Pentru mine, ca medic specialist pe ortodonţie, acest plafon aproape că nu există, la preţurile care sunt, acum, pe piaţă. Banii pot fi folosiţi pentru aparatele mobilizabile la copii, pentru îndreptarea dinţilor. Îmi este greu să fac o alegere cui să îi ofer servicii decontate şi cui nu”, a completat un alt medic.





Mulţi se aşteptau ca plafoanele să mai crească, dar uite că acestea nu au fost majorate nici măcar cu un leuţ, situaţie care a stârnit un val de nemulţumiri, în special în rândul bieţilor asiguraţi, unii dintre ei nepermiţându-şi unele intervenţii, chiar dacă mai au doar trei dinţi în gură. „Eu sper să îmi pot pune o proteză la medicul meu dentist luna viitoare, pentru că aştept deja de câteva săptămâni. Cum nu am decât o pensie, soţul decedând cu cinci ani în urmă, îmi este foarte greu să mă descurc cu banii şi să îmi mai şi repar dantura cu ei. Dacă plafoanele medicilor era mai mari, tratau şi ei mai mulţi pacienţi”, ne-a declarat Sanda D.